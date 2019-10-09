«Заколебало»: Прилепин о стихах Шнурова

«Заколебало»: Прилепин о популярности стихов Шнурова

На своей странице в Facebook Прилепин прокомментировал новость о том, что Сергей Шнуров посвятил стихи отдыху президента России Владимира Путина в сибирской тайге.

Писатель отметил, что его «заколебало», что стихи Шнурова читают сотни тысяч человек, а сборники поэзии современных русских поэтов издаются минимальными тиражами.