«Заколебало»: Прилепин о стихах Шнурова

Писатель Захар Прилепин усомнился в качестве стихотворных произведений музыканта Сергея Шнурова и посетовал, что их читает слишком много народу.
На своей странице в Facebook Прилепин прокомментировал новость о том, что Сергей Шнуров посвятил стихи отдыху президента России Владимира Путина в сибирской тайге.
Писатель отметил, что его «заколебало», что стихи Шнурова читают сотни тысяч человек, а сборники поэзии современных русских поэтов издаются минимальными тиражами.
«Шнуров написал стихи об отдыхе Путина. Новость в топе Яндекса. Прочтут эту новость и эти, ***, стихи пол миллиона человек минимум. В те дни, когда работают и здравствуют Юрий Кублановский, Станислав Куняев, Олег Чухонцев, Сергей Гандлевский, Ирина Евса, Геннадий Русаков, Александр Кушнер, Евгений Рейн, Олеся Николаева и Светлана Кекова. И продают свои книжки тиражом в тысячу экземпляров. Как все это заколебало. (Вопль в пустоту)», — написал Прилепин.
Как ранее сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения провел день в сибирской тайге. На отдыхе его сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу. В пресс-службе Кремля рассказали, что президент и министр гуляли в горах, собирали грибы и наслаждались осенней природой.