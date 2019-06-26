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Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам 

Рамблер + ещё 11 51 минуту назад
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина предложила девочкам сначала рожать, а потом получать образование.
Чиновница от образования: государство не обязано кормить детей
В ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости чиновница посетовала, что в обществе существует установка, что девочкам сначала нужно получить образование, и только потом рожать детей.
«Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — приводит РИА «Новости» слова Арсениной.
Арсенина посоветовала менять установки общества о ранних родах и перестать считать детей обузой.
Общество , Видео , Владимирская Область
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