Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина предложила девочкам сначала рожать, а потом получать образование.

В ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости чиновница посетовала, что в обществе существует установка, что девочкам сначала нужно получить образование, и только потом рожать детей.

«Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — приводит РИА «Новости» слова Арсениной.

Арсенина посоветовала менять установки общества о ранних родах и перестать считать детей обузой.