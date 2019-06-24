Артисты МХАТа вступились за Доронину

Артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть народную артистку СССР Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Мы требуем возвращения Татьяны Васильевны в качестве худрука нашего театра. Дело в том, что ее по сути обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — рассказала артистка театра Лидия Матасова.

По словам актрисы, Доронину обманом лишили прав на творческое руководство и буквально насильно заставили подписать заявление на увольнение с должности худрука в декабре прошлого года.

«Ее Минкульт заманил в театр под предлогом вручения ордена, она пришла в десять утра, и ее до одиннадцати вечера не выпускали из кабинета, до тех пор, пока она не подпишет бумаги «об отречении», — заявила Матасова.

Артистка рассказала, что последний раз Татьяна Доронина была в театре в январе, после этого она не переступает порог МХАТ имени Горького и хранит молчание.

По словам Матасовой, против нового руководства выступили около 30 членов труппы (вся труппа театра — 88 человек). Она утверждает, что новые руководители заставили артистов перейти на систему бессрочных контрактов, и половина из них отказались их подписывать.

Матасова назвала новые спектакли театра бездарными, а зрителей «нагнанными». По ее словам, труппа намерена бороться за возвращение Дорониной.