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Затравленная в сети экс-сотрудница МВД уехала из России 

Рамблер 1 час назад
Экс-сотрудница МВД Виктория Сорокина, которую затравили за откровенные снимки в Instagram, уехала из России. Как сообщает URA.RU, девушка сейчас работает на «некую всемирную организацию» в «другой стране».
Сорокина пояснила, что с честью носила свой мундир 6 лет. Она рассказала, что фотография, вызвавшая травлю в соцсетях, была сделана для привлечения внимания к правозащитной акции. Таким образом Виктория Сорокина поддержала протестующих в американском штате Алабама, где люди выступают против запрета абортов. Девушка выразила сожаление, что человек, который выложил фотографию в соцсети, не понял смысла акции и призвала всех служить достойно на благо общего мира и порядка.
Травля Сорокиной началась после появления в интернете ее интимных фотографий. Автор поста назвал девушку новоиспеченным сотрудником полиции и выпускницей столичной академии МВД.
Общество , Фото , Виктория Сорокина , МВД
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