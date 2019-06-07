Затравленная в сети экс-сотрудница МВД уехала из России

Экс-сотрудница МВД Виктория Сорокина , которую затравили за откровенные снимки в Instagram, уехала из России . Как сообщает URA.RU, девушка сейчас работает на «некую всемирную организацию» в «другой стране».

Сорокина пояснила, что с честью носила свой мундир 6 лет. Она рассказала, что фотография, вызвавшая травлю в соцсетях, была сделана для привлечения внимания к правозащитной акции. Таким образом Виктория Сорокина поддержала протестующих в американском штате Алабама, где люди выступают против запрета абортов. Девушка выразила сожаление, что человек, который выложил фотографию в соцсети, не понял смысла акции и призвала всех служить достойно на благо общего мира и порядка.

Травля Сорокиной началась после появления в интернете ее интимных фотографий. Автор поста назвал девушку новоиспеченным сотрудником полиции и выпускницей столичной академии МВД.