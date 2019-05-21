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Последний полет и история VIP-самолета Аллы Пугачевой 

Рамблер 1 час назад
Ту-134 совершил свой последний рейс. 20 мая легендарный советский самолет перевез 70 пассажиров из Иркутска в город Мирный — пишет Интерфакс. Оттуда он отправится в Новосибирск — в музей авиации и космонавтики. К слову, именно этот борт был личным самолетом Аллы Пугачевой. На нем певица облетела всю страну в конце 90х. Позже Vip-лайнер переоборудовали и передали в авиакомпанию «Алроса».
Лайнер был создан в начале 60-х годов. Первый свой полет совершил 1963 году. Всего было произведено 854 самолета. Ту-134 активно поставлялся зарубеж, в страны Варшавского договора и в Азию.
За 40 лет было потеряно 78 самолетов Ту-134. Так, 20 июня 2011 года при заходе на посадку в аэропорту Петрозаводска из-за ошибки экипажа совершил жесткую посадку Рейс 9605 авиакомпании «РусЭйр».
В 2004 один из Ту-134 над Тульской областью был взорван террористкой-смертницей.
В 1997, в Камбодже, при заходе на посадку во время сильного ливня разбился Ту-134 вьетнамской авиакомпании.
Всего за время эксплуатации 134-ки погибло 1473 человека.
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Общество , Фото , Алла Пугачева , Алроса , Интерфакс , Иркутск , Новосибирск
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