Уральский журналист собирает деньги для поездки в Москву, чтобы «дать леща» Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург

Екатеринбургский журналист и общественник Антон Дербенев намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» телеведущему Владимиру Соловьеву . Об этом Дербенев написал на своей странице в Facebook.

Ранее Владимир Соловьев пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы встретиться с участниками несанкционированных акций против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Журналист пригрозил «погонять чертей», выступающих против возведения собора, напоминает «Национальная служба новостей».

«За свои слова на тему бесов Соловьев должен ответить. Скидываемся мне на билеты до Москвы и командировочные, а я в столице нахожу его и выдаю ему по зубам крепкого уральского леща правой рукой», — уточнил уральский журналист.

Комментаторы инициативу Дербенева поддержали.

«Я тоже поеду, буду снимать все происходящее на видео», — пишет пользователь Олег Владимирович. «Полагаю, проще дождаться, что он приедет. За такой базар народ замочит его прямо у трапа самолета, а суд присяжных оправдает», — шутит политтехнолог Сергей Ярутин. «Поистине бесовская идея!» — отмечает юрист Ирина Леванова-Беулова.

Ранее журналист назвал екатеринбуржцев «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году. В ответ уральцы предложили подать в суд на Соловьева.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия города предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 20 мая в сквере начался демонтажстройплощадки.