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Уральский журналист собирает деньги для поездки в Москву, чтобы «дать леща» Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург 

Ura.Ru 28 минут назад
Фото: URA.RU
Екатеринбургский журналист и общественник Антон Дербенев намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом Дербенев написал на своей странице в Facebook.
Ранее Владимир Соловьев пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы встретиться с участниками несанкционированных акций против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Журналист пригрозил «погонять чертей», выступающих против возведения собора, напоминает «Национальная служба новостей».
«За свои слова на тему бесов Соловьев должен ответить. Скидываемся мне на билеты до Москвы и командировочные, а я в столице нахожу его и выдаю ему по зубам крепкого уральского леща правой рукой», — уточнил уральский журналист.
Комментаторы инициативу Дербенева поддержали.
«Я тоже поеду, буду снимать все происходящее на видео», — пишет пользователь Олег Владимирович. «Полагаю, проще дождаться, что он приедет. За такой базар народ замочит его прямо у трапа самолета, а суд присяжных оправдает», — шутит политтехнолог Сергей Ярутин. «Поистине бесовская идея!» — отмечает юрист Ирина Леванова-Беулова.
Ранее журналист назвал екатеринбуржцев «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году. В ответ уральцы предложили подать в суд на Соловьева.
В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия города предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 20 мая в сквере начался демонтажстройплощадки.
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Комментарии17
Общество , Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , Николай II
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