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Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе 

Рамблер 1 час назад
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
«Надо на него коллективный иск подать за то, что он назвал нас бесами», — цитирует издание мнение участников несанкционированной акции, протестующих против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.
Соловьев назвал бесами противников храма в Екатеринбурге
Ранее Соловьев раскритиковал екатеринбургских активистов, заявив, что Екатеринбург известен из-за расстрела царской семьи в 1918 году, а теперь и из-за выступлений против строительства храма, предпринимаемых «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.
Несанкционированные акции протеста начались в Екатеринбурге с 13 мая. Горожане выступили против строительства храма Святой Екатерины в сквере.
Общество , Видео , Екатеринбург
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