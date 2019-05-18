Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе

Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU

«Надо на него коллективный иск подать за то, что он назвал нас бесами», — цитирует издание мнение участников несанкционированной акции, протестующих против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.

Ранее Соловьев раскритиковал екатеринбургских активистов, заявив, что Екатеринбург известен из-за расстрела царской семьи в 1918 году, а теперь и из-за выступлений против строительства храма, предпринимаемых «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.

Несанкционированные акции протеста начались в Екатеринбурге с 13 мая. Горожане выступили против строительства храма Святой Екатерины в сквере.