«Петух должен ответить»: уральский журналист захотел «дать леща» Соловьеву

Вчера в эфире своего шоу на радио «Вести FM» Соловьев назвал екатеринбуржцев бесами за то, что они против строительства храма на месте сквера, и пообещал приехать «в Ебург чертей гонять».

«За свои слова петух Соловьев должен ответить», — написал в своем фейсбуке екатеринбуржец Дербенев.

Также журналист назвал Соловьева клоуном и каркающей мразью, и предложил «бодрую» идею — «скинуться» на билет до Москвы и командировочные для него. Тогда в столице Дербенев отыщет коллегу и «выдаст ему по зубам крепкого уральского леща правой рукой».

«P. S. За меня не переживайте — потом руку помою», — добавил он.

Пост Дербенева получил сотню лайков и был прокомментирован 66 раз. Примерно треть комментариев журналист написал сам в ответ на комментарии других пользователей.

Те, в свою очередь, называли Дербенева "красавчиком", вызывались поехать вместе с ним, прогнозировали, что «присядет» он гарантированно, если ударит Соловьева, а также обращали внимание на бессмысленность его идеи.