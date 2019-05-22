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«Петух должен ответить»: уральский журналист захотел «дать леща» Соловьеву 

Рамблер 31 минуту назад
Журналист Антон Дербенев объявил сбор средств на «выдачу» Владимиру Соловьеву «крепкого уральского леща по зубам».
Вчера в эфире своего шоу на радио «Вести FM» Соловьев назвал екатеринбуржцев бесами за то, что они против строительства храма на месте сквера, и пообещал приехать «в Ебург чертей гонять».
«За свои слова петух Соловьев должен ответить», — написал в своем фейсбуке екатеринбуржец Дербенев.
Также журналист назвал Соловьева клоуном и каркающей мразью, и предложил «бодрую» идею — «скинуться» на билет до Москвы и командировочные для него. Тогда в столице Дербенев отыщет коллегу и «выдаст ему по зубам крепкого уральского леща правой рукой».
«P. S. За меня не переживайте — потом руку помою», — добавил он.
Пост Дербенева получил сотню лайков и был прокомментирован 66 раз. Примерно треть комментариев журналист написал сам в ответ на комментарии других пользователей.
Те, в свою очередь, называли Дербенева "красавчиком", вызывались поехать вместе с ним, прогнозировали, что «присядет» он гарантированно, если ударит Соловьева, а также обращали внимание на бессмысленность его идеи.
«Он (Соловьев. — Прим. ред.) же сам вроде едет», — напомнил один из пользователей.
Комментарии129
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , Вести ФМ
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