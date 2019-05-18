Зеленскому предложили необычный способ вернуть Крым 

Пользователи соцсетей после слов избранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма высмеяли его высказывание.
Некоторые пользователи предложили Зеленскому неожиданный способ возвращения Крыма в состав страны, передает РИА «Новости».
«Да что там Крым, всю Россию «вернет»… Когда вновь станет ее частью», — пошутил @GolderYurij.
«Что, собрался входить в состав России?» — добавил @mkazimir1.
«Юморист — он и в Африке юморист», — присоединилась @newvasia.
«Один фантазер сменил другого», — указал @balltazarre.
«Обещать — не мешки ворочать», — сказала @angela_ahtung.
Напомним, Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — прим. ВЗГЛЯД). Мы сделаем это вместе», — высказался избранный президент в соцсетях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это высказывание напомнил Зеленскому цитату президента России Владимира Путина.