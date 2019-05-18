Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленскому предложили необычный способ вернуть Крым 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей после слов избранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма высмеяли его высказывание.
Зеленский высказался о возвращении Крыма
Некоторые пользователи предложили Зеленскому неожиданный способ возвращения Крыма в состав страны, передает РИА «Новости».
«Да что там Крым, всю Россию «вернет»… Когда вновь станет ее частью», — пошутил @GolderYurij.
«Что, собрался входить в состав России?» — добавил @mkazimir1.
«Юморист — он и в Африке юморист», — присоединилась @newvasia.
«Один фантазер сменил другого», — указал @balltazarre.
«Обещать — не мешки ворочать», — сказала @angela_ahtung.
Напомним, Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — прим. ВЗГЛЯД). Мы сделаем это вместе», — высказался избранный президент в соцсетях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это высказывание напомнил Зеленскому цитату президента России Владимира Путина.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат Познер предрек трагический конец человечества Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Комментарии3
Общество , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Язвительный ролик финалиста «Голоса» взорвал Сеть78
Ну вот и настал этот день! Киркоров обратился к россиянам7
Володин: От мертвого осла уши вы получите106
Депутат Рады рассказал о злобности «зелеботов»
Соловьев «нашел» деньги на повышение пенсий и зарплат71
Видео
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
Происшествия
Язвительный ролик финалиста «Голоса» взорвал Сеть
Шоу-бизнес
Дело на миллиард. Максакова отсудила квартиру
Шоу-бизнес
Володин: От мертвого осла уши вы получите
Политика В мире
Развод и онкология. Жена пригрозила Газманову
Шоу-бизнес
Уральцы хотят засудить Соловьёва
Общество
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение