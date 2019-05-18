Освободим татар от оккупации. Зеленский высказался о Крыме

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Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма 

Рамблер + ещё 19 31 минуту назад
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что «даже самая темная ночь заканчивается рассветом», выразив таким образом свою уверенность в том, что Украина вернет Крым. Свои рассуждения на эту тему он опубликовал на странице в фейсбуке в связи с 18 мая, когда отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
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Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам о том, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину», — написал он, продолжив свою мысль словами о том, что верит, что «каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма» Украина пройдет его вместе с кырымлы (крымские татары).
«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», — написал он.
В годы Великой Отечественной войны из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене были депортированы представители 20 национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары. С полуострова было выселено свыше 183 тысяч крымских татар.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Республика Крым
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