Освободим татар от оккупации. Зеленский высказался о Крыме

Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что «даже самая темная ночь заканчивается рассветом», выразив таким образом свою уверенность в том, что Украина вернет Крым. Свои рассуждения на эту тему он опубликовал на странице в фейсбуке в связи с 18 мая, когда отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам о том, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину», — написал он, продолжив свою мысль словами о том, что верит, что «каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма» Украина пройдет его вместе с кырымлы (крымские татары).

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», — написал он.

В годы Великой Отечественной войны из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене были депортированы представители 20 национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары. С полуострова было выселено свыше 183 тысяч крымских татар.