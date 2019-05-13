Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта

Пошел вон. Соловьев выгнал из студии украинского эксперта

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы «Кто против?» украинского политолога и писателя Всеволода Непогодина.

Соловьев раскритиковал Непогодина из-за его высказывания о том, что Степан Бандера, воевавший во время Великой Отечественной войны на стороне фашистов, у современных украинцев ассоциируется с борьбой против сталинизма. При этом Непогодин назвал фашистов «альтернативой».

«То есть ты у меня в студии говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это "альтернатива" борьбы? Пошел вон отсюда!» — отреагировал на это Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев выгнал из своей студии польского политолога Якуба Корейба, который попытался оправдать геноцид евреев во время Второй мировой войны.