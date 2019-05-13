Россиянам рассказали о новых длинных выходных

Эксперты Роструда рассказали РИА Новости, когда россиянам следует ждать следующих продолжительных выходных. Спойлер — не раньше, чем через несколько месяцев.
По словам специалистов, по случаю Дня России, который по традиции отмечается 12 июня, нерабочим будет только один день — в среду.
Выходные из нескольких дней подряд придутся на ноябрь. В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд: со второго по четвёртое число.
Ранее Минтруд предложил в 2020 году снова сделать для россиян продолжительные выходные в мае. Планируется, что отдыхать граждане РФ будут с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 число. «В зачёт» пойдут несколько праздничных дней, выпавших на выходные дни в январе. Длинные майские праздники, по словам экспертов, «помогут создать условия для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период».