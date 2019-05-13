Россиянам рассказали о новых длинных выходных

Нескончаемые праздники: когда россиян ждут следующие длинные выходные

Эксперты Роструда рассказали РИА Новости, когда россиянам следует ждать следующих продолжительных выходных. Спойлер — не раньше, чем через несколько месяцев.

По словам специалистов, по случаю Дня России , который по традиции отмечается 12 июня, нерабочим будет только один день — в среду.

Выходные из нескольких дней подряд придутся на ноябрь. В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд: со второго по четвёртое число.