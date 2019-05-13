Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам разъяснили необходимость длинных майских праздников 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продолжительные майские праздники необходимо оставить, чтобы россияне могли «заняться хозяйством на огороде». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
По ее словам, выходные дни с январских праздников на майские перенесли специально.
«Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде», — отметила Голикова.
7 мая сообщалось, что в следующем году россиян снова ждут продолжительные майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Кроме того, согласно графику, составленному в Минтруде, в 2020-м россияне также будут отдыхать с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября. Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпадают на ноябрь, сообщили в Роструде.
Последние новости
Объяснено попадание С-300 в США Рассекречены документы об убийстве Симона Петлюры В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
Общество , Татьяна Голикова , Минтруд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево209
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10055
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи31
Телеканал «пообщался» с покойной певицей на «похоронах» Доренко1
Россиянам рассказали о новых длинных выходных13
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Сотни умерших: Выборы закончились гибелью людей
В мире Происшествия
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Прекратить «истерию»: Во Франции защищают РФ
В мире Политика
Россиянам рассказали о новых длинных выходных
Общество Погода
Телеканал «пообщался» с покойной певицей на «похоронах» Доренко
Общество
Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу
Шоу-бизнес
Помпео отменил визит в Москву
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение