Россиянам разъяснили необходимость длинных майских праздников

Продолжительные майские праздники необходимо оставить, чтобы россияне могли «заняться хозяйством на огороде». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова , передает РИА Новости.

По ее словам, выходные дни с январских праздников на майские перенесли специально.

«Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде», — отметила Голикова.