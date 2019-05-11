«Доренко был негодяем и настаивал на этом»

«Покойный был негодяем»: Шендерович высказался о Доренко

Писатель и журналист Виктор Шендерович опубликовал на своей странице в Facebook пост с крайне негативной оценкой деятельности погибшего два дня назад Сергея Доренко

«Смерти почти любого, даже очень плохого человека, приличествует тишина на первое время — это требование психологической гигиены и уважения к роду человеческому», — написал он.

При этом он подчеркнул, что это не означает необходимости восторгаться тем, кто этого не заслуживает.

«Громкое слезливое братание с покойным демонстративным негодяем накреняет систему этических координат не меньше, чем радостное улюлюканье над свежей могилой, доносящееся с противоположной стороны», — считает Шендерович.

По его мнению, «покойный был негодяем и настаивал на этом».

«Эпитеты из ряда "сложный и неоднозначный"— неловкая и лишняя в случае с Доренко попытка эвфемизма: сложные и неоднозначные мы тут все. Но не все выволакивали в федеральный эфир чужие медицинские тайны, не все разжигали национальную рознь и славили войны, не все глумились над мертвыми. Не все превращали журналистику в политические руины и гордились этим», — полагает автор поста.

Ранее довольно резко о Доренко высказался телеведущий Владимир Познер , подчеркнув, что считает его стиль журналистики неприемлемым. Вместе с тем Познер признал, что Доренко был одним из самых ярких, талантливых и эрудированных журналистов страны.

Известный журналист Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет.