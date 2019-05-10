В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) скончался 123-летний Аппаз Илиев, самый пожилой мужчина в России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавврача больницы Тамары Касиевой.

«Аппаз Илиев скончался в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Тело старейшины мы уже передали родственникам, отправили его домой на машине медицины катастроф», — рассказала Касиева.

Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он был занесён как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России.

У Илиева 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков.

В январе 2019 года самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет.