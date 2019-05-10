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В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России 

RT на русском + ещё 5 23 минуты назад
Фото: Пресс-служба Главы Республики Ингушения
В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) скончался 123-летний Аппаз Илиев, самый пожилой мужчина в России.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавврача больницы Тамары Касиевой.
«Аппаз Илиев скончался в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Тело старейшины мы уже передали родственникам, отправили его домой на машине медицины катастроф», — рассказала Касиева.
Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он был занесён как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России.
У Илиева 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков.
В январе 2019 года самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет.
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