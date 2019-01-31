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В Чечне умерла самая пожилая россиянка 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Самая пожилая россиянка, которой в этом году исполнилось 130 лет, Кока Истамбулова скончалась в Чечне, сообщил РИА Новости в четверг ее внук Иляс Абубакаров.
В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны Нану Шаова. Истамбулова в книге рекордов зарегистрирована не была, но в Пенсионном фонде России подтвердили информацию о ее возрасте.
"Бабушка ни на что не жаловалась, мы, как всегда, поужинали, она шутила, разговаривала. Потом ей неожиданно стало плохо, жаловалась на боль в груди, вызвали врача, сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах", — рассказал внук. По его словам, женщину похоронили на кладбище в родовом селе Братском.
В мае прошлого года РИА Новости сообщало, что Кока Истамбулова, 1889 года рождения, проживает в селе Братское Надтеречного района Чечни. Возраст женщины документально зафиксирован, у нее имеется паспорт с соответствующими данными. В паспорте указан только год рождения, число и месяц неизвестны. При этом она имеет хорошую память, помнит даже дореволюционные времена.
Она передвигалась под руку, последнее время она не видела.
В прошлом году в пресс-службе Пенсионного фонда России на запрос РИА Новости подтвердили, что старейший житель России живет в Чеченской республике. Представитель управления Пенсионного фонда РФ по Чечне Зарема Насардинова тогда же сообщила РИА Новости, что, по данным базы Пенсионного фонда, женщине исполнится 129 лет. Она является коренной жительницей села Братское. У Коки было пять внуков и 16 правнуков. Своих детей женщина пережила.
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Общество , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика , Чеченская Республика
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