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Владимир Соловьёв заявил о значении Доренко для журналистского цеха 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий Владимир Соловьёв оценил утрату коллеги Сергея Доренко и объяснил, почему не пойдет на его похороны.
Стала известна причина смерти Доренко
Журнaлист и глaвный редaктор «Говорит Москвa» Сергей Доренко умер в результaте рaзрывa aорты. Информaция былa рaзмещенa нa сaйте рaдиостaнции сегодня, 10 мaя, сообщaет Гaзетa.ру.
Смерть произошла 9 мая, когда журналист на мотоцикле ехал по Николоямской улице в Москве. Соболезнования близким принес президент России Владимир Путин.
Известный тележурналист Владимир Соловьёв в интервью НСН отметил талант Сергея Доренко и оценил его значение для журналистского сообщества.
«О покойных — либо ничего, либо правду. Правда состоит в том, что Доренко был, бесспорно, выдающийся журналист. В нем очень ярко были отражены все пороки и достоинства 90-х. Такая ранняя и внезапная смерть — это, конечно, большая трагедия для его семьи, для его близких, для его слушателей. И для нашего цеха. Потому что Доренко был большой и очень яркий журналист», — заявил Владимир Соловьёв.
Однако телеведущий решил, что не будет лично прощаться с бывшим коллегой Сергеем Доренко.
«Идеологически мы с ним очень не близки. На похороны, конечно, не пойду», — отметил собеседник НСН.
Ранее экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал НСН, почему не будет прощаться с погибшим журналистом Сергеем Доренко.
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Комментарии19
Общество , Юрий Лужков , Сергей Доренко , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Москва
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