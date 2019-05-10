Владимир Соловьёв заявил о значении Доренко для журналистского цеха

Журнaлист и глaвный редaктор «Говорит Москвa » Сергей Доренко умер в результaте рaзрывa aорты. Информaция былa рaзмещенa нa сaйте рaдиостaнции сегодня, 10 мaя, сообщaет Гaзетa.ру.

Смерть произошла 9 мая, когда журналист на мотоцикле ехал по Николоямской улице в Москве. Соболезнования близким принес президент России Владимир Путин

Известный тележурналист Владимир Соловьёв в интервью НСН отметил талант Сергея Доренко и оценил его значение для журналистского сообщества.

«О покойных — либо ничего, либо правду. Правда состоит в том, что Доренко был, бесспорно, выдающийся журналист. В нем очень ярко были отражены все пороки и достоинства 90-х. Такая ранняя и внезапная смерть — это, конечно, большая трагедия для его семьи, для его близких, для его слушателей. И для нашего цеха. Потому что Доренко был большой и очень яркий журналист», — заявил Владимир Соловьёв.

Однако телеведущий решил, что не будет лично прощаться с бывшим коллегой Сергеем Доренко.

«Идеологически мы с ним очень не близки. На похороны, конечно, не пойду», — отметил собеседник НСН.