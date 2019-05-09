Источник: Доренко умер за рулем мотоцикла от остановки сердца

Журналист Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

"Сергей Доренко скончался за рулем мотоцикла. По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулем мотоцикла", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работают правоохранительные органы

Ранее сообщалось, что происшествие произошело в районе Николоямской улицы вечером 9 мая.

Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".