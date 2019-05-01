Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово закрылась пекарня, отказавшаяся обслуживать геев 

Р-Спорт + ещё 3 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
В магазине Стерлигова избили москвича
Ранее местные СМИ обратили внимание, что пекарня "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых" в Кемерово выставила табличку, где с применением нецензурной лексики объяснялось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен. Управление Федеральной антимонопольной службы Кемеровской области сообщало, что готовится выдать предупреждение предприятию, а Роспотребнадзор рапортовал о многочисленных нарушениях в пекарне, в частности там отсутствовало централизованное водоснабжение и канализация.
"Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов", — написал Антон Ипатов.
В обращении он предложил заполнить заявку и доставлять продукцию на дом.
"Отдельно хотим добавить, что закрыты мы не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам!" — подчеркнул владелец пекарни.
Р-Спорт: последние новости
Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на "Голосе" аномалию Умер создатель Ил-76 Генрих Новожилов Бастрыкин назвал Быстрицкую примером нравственности и целеустремленности
Комментарии
Общество , Роспотребнадзор , ФАС , Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отель в Чехии требовал от россиян признать Крым украинским114
Москва указала Вашингтону на общего врага77
«Я начну крупномасштабную войну»719
Синоптики рассказали о погоде в Москве2
Ученые посчитали ядерный арсенал США1
Видео
Отель в Чехии требовал от россиян признать Крым украинским
В мире Европа
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Чичерина обрушилась на Макаревича
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Москва указала Вашингтону на общего врага
Политика США
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение