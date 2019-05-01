В Кемерово закрылась пекарня, отказавшаяся обслуживать геев

Пекарня в Кемерово , где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.

Ранее местные СМИ обратили внимание, что пекарня "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых" в Кемерово выставила табличку, где с применением нецензурной лексики объяснялось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен. Управление Федеральной антимонопольной службы Кемеровской области сообщало, что готовится выдать предупреждение предприятию, а Роспотребнадзор рапортовал о многочисленных нарушениях в пекарне, в частности там отсутствовало централизованное водоснабжение и канализация.

"Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов", — написал Антон Ипатов.

В обращении он предложил заполнить заявку и доставлять продукцию на дом.

"Отдельно хотим добавить, что закрыты мы не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам!" — подчеркнул владелец пекарни.