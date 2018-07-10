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В магазине Стерлигова избили москвича
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В магазине Стерлигова избили москвича 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Житель Москвы Олег Дудин рассказал на своей странице в Facebook, что на него напали в магазине Германа Стерлигова.
По словам Дудина, инцидент произошел 9 июля в магазине, расположенном на Новинском бульваре. Москвич отметил, что в этот момент он стоял у витрины.
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«Подошёл человек и сказал что: " вы можете тут не стоять, потому что у вас серьги в ушах"», — рассказал Дудин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Дудин отметил, что просил у сотрудников магазина книгу жалоб и предложений, но ему отказали.
Москвич утверждает, что после этого на него «со спины» напал «неизвестный человек». Он якобы схватил Дудина за шею и «швырнул в перила лестницы», из-за чего москвич получил травму руки. Затем нападавший ударил Дудина ладонью по щеке.
Также Дудин опубликовал видео, на которое попал бородатый мужчина, похожий на Стерлигова.
«Вот этот мужчина только что выгнал нас из магазина, хотя я просто стоял и смотрел на витрину, есть куча свидетелей», — говорит автор видео.
На втором ролике видно, как Дудина хватают за шею и силой выводят из магазина.
В прошлом году Стерлигов оказался в центре скандала, разместив в своем новом магазине «Хлеб и соль» табличку с надписью, запрещающей геям посещать магазин. Впоследствии эта табличка пропала.
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