В приморской колонии выбрали «Мисс Весну»

Конкурс «Мисс Весна-2019» прошел в женской исправительной колонии №10 Приморья. Победительницей ежегодного состязания красавиц среди осужденных женщин в этом году стала Оксана Жолобай.

Конкурс красоты для заключенных проводится в приморской колонии вот уже 20 лет. В этом году в колонии изменилась концепция конкурса: каждая из участниц выбрала страну, которую она представит, и выступала в соответствующем костюме, отчего на сцене появлялись «японка», «бразильянка» и «индианка», которые исполняли хореографические номера.