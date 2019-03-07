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В приморской колонии выбрали «Мисс Весну» 

Рамблер 1 час назад
Конкурс «Мисс Весна-2019» прошел в женской исправительной колонии №10 Приморья. Победительницей ежегодного состязания красавиц среди осужденных женщин в этом году стала Оксана Жолобай.
Конкурс красоты для заключенных проводится в приморской колонии вот уже 20 лет. В этом году в колонии изменилась концепция конкурса: каждая из участниц выбрала страну, которую она представит, и выступала в соответствующем костюме, отчего на сцене появлялись «японка», «бразильянка» и «индианка», которые исполняли хореографические номера.
Общество , Фото , ФСИН
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