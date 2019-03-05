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Прощание с академиком Жоресом Алферовым 

Рамблер 54 минуты назад
В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с Жоресом Алферовым — великим ученым, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии по физике.
Панихида проходит в научном центре РАН, в здании, в котором располагался рабочий кабинет Алферова. Проститься с выдающимся ученым пришли сотни человек, среди них ученые, политики, деятели культуры.
Напомним, Жорес Алферов ушел из жизни 1 марта в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
Жорес Алфёров родился 15 марта 1930 года в Витебске. Он является лауреатом Нобелевской премии по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто— и микроэлектронных компонентов.
Общество , Фото , Жорес Алферов , Санкт-Петербург
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