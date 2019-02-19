Названа причина «бегства» Друзя в США

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Илья Бер назвал причину отъезда Александра Друзя в США 

Вечерняя Москва + ещё 18 9 часов назад
Бывший главный редактор телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер прокомментировал поездку Александра Друзя в Соединенные Штаты. Напомним, он обвинил магистра игры «Что? Где? Когда?» в попытке подкупа.
— Насколько я знаю, у Александра Абрамовича 24 февраля там запланирована презентация детской книги, которую он написал. О ней объявлено давно, и явно отъезд никак не связан с произошедшей историей, — сказал Илья Бер в разговоре с корреспондентом «ВМ».
На фразу о том, что некоторые восприняли это как «бегство в Америку», собеседник ответил, что «многие думают, что американцы не были на Луне».
Друзь уезжает в Калифорнию после разоблачения
Александр Друзь оказался в центре скандала после того, как главный редактор телевизионной викторины «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер 12 февраля обвинил магистра в нечестной игре. По его словам, за несколько дней до записи выпуска игры с участием Александра Друзя и еще одного знатока Виктора Сиднева первый предложил Беру «помочь» победить в викторине взамен на долю в выигрыше. Все разговоры Илья Бер записывал на диктофон. Чтобы доказать мошенничество, главный редактор викторины передал Друзю лишь часть правильных ответов, а самые сложные заменил на другие.
Сам Александр Друзь позже заявил, что аудиозаписи разговоров с Ильей Бером — подлинные. Однако, по его словам, именно он предложил магистру «Что? Где? Когда?» сделку с правильными ответами, а Друзь «старательно ему подыграл». В итоге оба были отстранены от участия в своих телепроектах на неопределенный срок.
В той игре Александр Друзь и Виктор Сиднев дошли до 15 вопроса, однако ответить на него не смогли. Выигрыш знатоков составила «несгораемая сумма» в 200 тысяч рублей. Результат игры уже официально аннулирован, а приз выплачен не будет.
В настоящее время Александр Друзь находится в Калифорнии, где должна состояться презентация его книги «Эня, Томас и другие». Дочь магистра Инна Друзь тоже находится в США вместе с отцом. На ее странице в Facebook она рассказала, пройдет ли мероприятие «в свете разорвавшейся информационной гранаты».
— Состоится. Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники были всегда, — написала Инна Друзь.
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Комментарии20
Общество , Видео , Виктор Сиднев , США
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