Названа причина «бегства» Друзя в США

Илья Бер назвал причину отъезда Александра Друзя в США

Бывший главный редактор телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер прокомментировал поездку Александра Друзя в Соединенные Штаты . Напомним, он обвинил магистра игры «Что? Где? Когда?» в попытке подкупа.

— Насколько я знаю, у Александра Абрамовича 24 февраля там запланирована презентация детской книги, которую он написал. О ней объявлено давно, и явно отъезд никак не связан с произошедшей историей, — сказал Илья Бер в разговоре с корреспондентом «ВМ».

На фразу о том, что некоторые восприняли это как «бегство в Америку», собеседник ответил, что «многие думают, что американцы не были на Луне».

Александр Друзь оказался в центре скандала после того, как главный редактор телевизионной викторины «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер 12 февраля обвинил магистра в нечестной игре. По его словам, за несколько дней до записи выпуска игры с участием Александра Друзя и еще одного знатока Виктора Сиднева первый предложил Беру «помочь» победить в викторине взамен на долю в выигрыше. Все разговоры Илья Бер записывал на диктофон. Чтобы доказать мошенничество, главный редактор викторины передал Друзю лишь часть правильных ответов, а самые сложные заменил на другие.

Сам Александр Друзь позже заявил, что аудиозаписи разговоров с Ильей Бером — подлинные. Однако, по его словам, именно он предложил магистру «Что? Где? Когда?» сделку с правильными ответами, а Друзь «старательно ему подыграл». В итоге оба были отстранены от участия в своих телепроектах на неопределенный срок.

В той игре Александр Друзь и Виктор Сиднев дошли до 15 вопроса, однако ответить на него не смогли. Выигрыш знатоков составила «несгораемая сумма» в 200 тысяч рублей. Результат игры уже официально аннулирован, а приз выплачен не будет.

В настоящее время Александр Друзь находится в Калифорнии, где должна состояться презентация его книги «Эня, Томас и другие». Дочь магистра Инна Друзь тоже находится в США вместе с отцом. На ее странице в Facebook она рассказала, пройдет ли мероприятие «в свете разорвавшейся информационной гранаты».