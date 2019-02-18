После громкого скандала на телепрограмме «Что? Где? Когда?» Александр Друзь готовится к поездке в Калифорнию. Как сообщает «МК», знаток устроит в США презентацию книги, а также проведет мастер-класс.
Дочь Друзя Инна в беседе с журналистами подтвердила, что ее отец готовится к объявленным мероприятиям, несмотря на произошедший телевизионный конфликт.
«Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были», — пояснила Инна.
«МК» также связался с организаторами, которые подтвердили проведение презентации и мастер-класса. По их словам, никто и не думал отменять всё запланированное.
«Поймите, это презентация детской книжки, мероприятие было запланировано заранее. Такие вещи нельзя так просто взять и отменить», — пояснили организаторы.
Сообщается, что вход на презентацию книги Александра Друзя стоит пять долларов, а само произведение — 20 вместе с автографом магистра.
Напомним, что рекордсмен интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» по числу проведенных игр Александр Друзь и главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, сообщивший об обмане Друзя, были отстранены от участия в программе руководством Первого канала.