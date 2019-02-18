Друзь отправляется в Калифорнию после скандала на Первом канале

После громкого скандала на телепрограмме «Что? Где? Когда?» Александр Друзь готовится к поездке в Калифорнию. Как сообщает «МК», знаток устроит в США презентацию книги, а также проведет мастер-класс.

Дочь Друзя Инна в беседе с журналистами подтвердила, что ее отец готовится к объявленным мероприятиям, несмотря на произошедший телевизионный конфликт.

«Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были», — пояснила Инна.

«МК» также связался с организаторами, которые подтвердили проведение презентации и мастер-класса. По их словам, никто и не думал отменять всё запланированное.

«Поймите, это презентация детской книжки, мероприятие было запланировано заранее. Такие вещи нельзя так просто взять и отменить», — пояснили организаторы.

Сообщается, что вход на презентацию книги Александра Друзя стоит пять долларов, а само произведение — 20 вместе с автографом магистра.

Напомним, что рекордсмен интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» по числу проведенных игр Александр Друзь и главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, сообщивший об обмане Друзя, были отстранены от участия в программе руководством Первого канала.