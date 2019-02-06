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Умер журналист Юрий Кучинский 

Рамблер 31 минуту назад
Корреспондент НТВ Юрий Кучинский скончался, сообщается на сайте канала.
«За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом», — рассказали его коллеги.
Причины смерти 42-летнего журналиста названы не были.
Юрий Кучинский родился в Перми в 1976 году, окончил факультет филологии Пермского госуниверситета, а в конце 1990-х начал работать корреспондентом и ведущим на пермских телеканалах и радиостанциях.
В 2002-м Кучинский был корреспондентом на городских и федеральных телеканалах Санкт-Петербурга, а с 2007-го — корреспондентом НТВ.
Общество , Фото , НТВ
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