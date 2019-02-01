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Скабеева отреагировала на зарплату в 4 млн рублей в месяц 

Рамблер + ещё 4 12 часов назад
Телеведущая Ольга Скабеева опровергла информацию, что ее ежемесячная зарплата на телеканале «Россия-1» составляет 4 млн рублей.
В комментарии изданию Ura.ru Скабеева назвала эту сумму «взятой с потолка».
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«Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и главное зачем все это происходит — очень большой вопрос», — сказала телеведущая.
Уточнять размер своей зарплаты Ольга Скабеева не стала.
Информация о том, что Скабеева за свою работу на телеканале «Россия-1» якобы каждый месяц получает 60 тысяч долларов (4 млн рублей), была опубликована в твиттере @Fake_MIDRF. По словам автора аккаунта, данные были получены от «источника в Останкино».
Общество , Видео , Другое
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