Скабеева отреагировала на зарплату в 4 млн рублей в месяц

Телеведущая Ольга Скабеева опровергла информацию, что ее ежемесячная зарплата на телеканале «Россия-1» составляет 4 млн рублей.

В комментарии изданию Ura.ru Скабеева назвала эту сумму «взятой с потолка».

«Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и главное зачем все это происходит — очень большой вопрос», — сказала телеведущая.

Уточнять размер своей зарплаты Ольга Скабеева не стала.

Информация о том, что Скабеева за свою работу на телеканале «Россия-1» якобы каждый месяц получает 60 тысяч долларов (4 млн рублей), была опубликована в твиттере @Fake_MIDRF. По словам автора аккаунта, данные были получены от «источника в Останкино».