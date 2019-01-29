«Выстрелил себе в голову»: Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце

По ее словам, Береза не стоит даже пуговицы на кителе Морозова, в то время как сам украинский депутат опозорил себя своими действиями.

"Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", — написала Скабеева.

Она подчеркнула, что теперь важно добиться справедливого решения от руководства ПАСЕ, добавив, что "насилие — не наш метод", и пообещав действовать в конфликте согласно законам.

Береза на полях ПАСЕ толкнул и оскорбил российскую журналистку, когда та брала интервью.

Ранее сообщалось, что толкнувшего Скабееву украинца вызвали на дуэль.