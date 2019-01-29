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«Выстрелил себе в голову»: Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: кадр программы
Телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила за поддержку члена Совфеда Игоря Морозова, который пообещал после поступка депутата Верховной рады Украины Борислава Березы в ПАСЕ драться за российскую журналистку на дуэли. Об этом она написала в своем инстаграме.
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По ее словам, Береза не стоит даже пуговицы на кителе Морозова, в то время как сам украинский депутат опозорил себя своими действиями.
"Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", — написала Скабеева.
Она подчеркнула, что теперь важно добиться справедливого решения от руководства ПАСЕ, добавив, что "насилие — не наш метод", и пообещав действовать в конфликте согласно законам.
Береза на полях ПАСЕ толкнул и оскорбил российскую журналистку, когда та брала интервью.
Ранее сообщалось, что толкнувшего Скабееву украинца вызвали на дуэль.
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Общество , Игорь Морозов , Совет Федерации , Верховная Рада
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