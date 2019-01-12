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Изгнание «пророссийского казака» из вагона метро в Минске сняли на видео 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Белорусское издание «Наша Нива» опубликовало видеозапись конфликта в метрополитене Минска, в ходе которого один из пассажиров заставил покинуть вагон мужчину в казачьей шапке кубанке.
Сам автор видеоролика объяснил происходящее на записи следующим образом — он встретил «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео. Утверждается, что мужчина в шапке находился в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять снимавшего его на видео человека.
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Затем конфликт между мужчинами переместился в вагон. Автор ролика предъявил оппоненту претензии и вынудил того покинуть вагон поезда.
Свое противостояние с мужчиной в кубанке автор ролика завершил фразой «Чемодан — вокзал — Россия!» на белорусском языке.
«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости. Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место», — похвастался он в разговоре с изданием.
«Наша Нива» отмечает, что после просмотра видеоролика трудно понять, что же стало причиной конфликта. Имя и национальность «пророссийского активиста» также неизвестны.
11 января с заявлением о том, что в 2019 и 2020 году независимость Белоруссии будет опробована «на зуб», выступил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что жителям страны удастся найти достойный ответ на этот вопрос. При этом он не указал, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики.
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Общество , Видео , Минск
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