Изгнание «пророссийского казака» из вагона метро в Минске сняли на видео

Белорусское издание «Наша Нива» опубликовало видеозапись конфликта в метрополитене Минска, в ходе которого один из пассажиров заставил покинуть вагон мужчину в казачьей шапке кубанке.

Сам автор видеоролика объяснил происходящее на записи следующим образом — он встретил «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео. Утверждается, что мужчина в шапке находился в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять снимавшего его на видео человека.

Затем конфликт между мужчинами переместился в вагон. Автор ролика предъявил оппоненту претензии и вынудил того покинуть вагон поезда.

Свое противостояние с мужчиной в кубанке автор ролика завершил фразой «Чемодан — вокзал — Россия!» на белорусском языке.

«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости. Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место», — похвастался он в разговоре с изданием.

«Наша Нива» отмечает, что после просмотра видеоролика трудно понять, что же стало причиной конфликта. Имя и национальность «пророссийского активиста» также неизвестны.

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