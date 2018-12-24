Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мария Захарова отмечает день рождения 

Рамблер 1 час назад
Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечает день рождения. Захарова — первая женщина на этом посту, который до сегодняшнего времени занимали исключительно мужчины.
Первой ее работой в МИД, еще в 1998 году, стал журнал «Дипломатический вестник». В 2003 году Захарова была назначена руководителем отдела оперативного мониторинга СМИ в Департаменте информации и печати МИД России. Позже — с 2005 по 2008 годы — она работала пресс-секретарем Постоянного представительства России при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. А вернувшись на родину, стала руководителем отдела в Департаменте информации и печати МИД России. А в 2015 году — она стала директором Департамента.
В настоящее время Мария Захарова замужем. Ее муж Андрей Макаров занимает должность менеджера в одной из отечественных компаний. У супругов есть 8-летняя дочь Марьяна.
Общество , Фото , Мария Захарова , Андрей Макаров , МИД , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой388
Почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве48
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо36
Продажа билетов на концерт Пугачевой обернулась скандалом1
Россияне отреагировали на разгром пансионата у границы Крыма
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:37
Вежливый медведь не стал штурмовать дом
Общество Происшествия
00:16
Жители Ямала увидели настоящего Деда Мороза
Общество
01:35
Турист накачался кокаином и скинулся с балкона отеля
Происшествия
00:35
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой
Политика
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение