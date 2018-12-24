Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечает день рождения. Захарова — первая женщина на этом посту, который до сегодняшнего времени занимали исключительно мужчины.
Первой ее работой в МИД, еще в 1998 году, стал журнал «Дипломатический вестник». В 2003 году Захарова была назначена руководителем отдела оперативного мониторинга СМИ в Департаменте информации и печати МИД России. Позже — с 2005 по 2008 годы — она работала пресс-секретарем Постоянного представительства России при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. А вернувшись на родину, стала руководителем отдела в Департаменте информации и печати МИД России. А в 2015 году — она стала директором Департамента.
В настоящее время Мария Захарова замужем. Ее муж Андрей Макаров занимает должность менеджера в одной из отечественных компаний. У супругов есть 8-летняя дочь Марьяна.