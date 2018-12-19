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Украина готовит новый поход через Керченский пролив
Украина готовит новый поход через Керченский пролив

Число тоскующих по СССР достигло максимума 

Рамблер 2 часа назад
Число сожалеющих о распаде СССР россиян возросло до максимума за последние десять лет. Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, выяснили социологи Левада-центра. В прошлом году таких было лишь 58%. Кроме того, за последние десять лет этот показатель не поднимался выше 61%.
По мнению 60 процентов респондентов, распада можно было избежать. Большинство из тех, кто вспоминает СССР, — люди от 55 лет. В последние два года такие настроения растут и среди россиян в возрасте 18-24 лет.
Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.
По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, которую цитирует газета "Ведомости", одной из причин роста ностальгии по СССР стало повышение пенсионного возраста. ​
"Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем", — сказала она.
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