Число тоскующих по СССР достигло максимума

Число сожалеющих о распаде СССР россиян возросло до максимума за последние десять лет. Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, выяснили социологи Левада-центра . В прошлом году таких было лишь 58%. Кроме того, за последние десять лет этот показатель не поднимался выше 61%.

По мнению 60 процентов респондентов, распада можно было избежать. Большинство из тех, кто вспоминает СССР, — люди от 55 лет. В последние два года такие настроения растут и среди россиян в возрасте 18-24 лет.

Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.

По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, которую цитирует газета "Ведомости" , одной из причин роста ностальгии по СССР стало повышение пенсионного возраста. ​