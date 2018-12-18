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Календари с Путиным скупают в Японии 

Рамблер 1 час назад
Календари на 2019 год с изображением российского президента Владимира Путина вызвали небывалый ажиотаж в Японии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правообладателя полиграфической продукции — сеть магазинов Loft.
Календари с Путиным продаются лучше, чем любые другие с японскими знаменитостями. Путин с большим преимуществом обошел своих главных конкурентов — популярного актера Кея Танаку и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю.
Покупают календари с российским лидером в основном женщины.
В календарях каждый месяц отмечен отдельной фотографией Путина. Самым популярным стал снимок президента на снегу со своими собаками, среди которых также щенок акита-ину, подаренный губернатором префектуры Акита в северной Японии в благодарность за помощь в ликвидации последствий катастрофы на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года.
Календари с Путиным продают в Японии с 2016 года. Они ежегодно пользуются популярностью у населения, но еще никогда российский президент не выходил в лидеры.
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