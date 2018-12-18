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Что предсказал Нострадамус на 2019 год 

Рамблер 1 час назад
Исследователи расшифровали пророчества известного французского предсказателя Нострадамуса на 2019 год. Об этом сообщает британское издание Daily Star. Издание ссылается на записи, которые Нострадамус оставлял в книге «Пророчества», опубликованной в 1555 году.
По данным издания, Нострадамус предсказал, что в 2019-м начнется война и продлится 27 лет. Но в записях не уточняется, кто начнет боевые действия.
Также упоминается рост терроризма в странах Европы и США. Среди очагов распространения бедствий называется Ближний Восток, где будет усиливаться религиозный экстремизм.
Развитие науки, как передает Daily Star, тоже станет отличительной чертой 2019-го. Люди, согласно Нострадамусу, научатся понимать язык животных. А медики найдут способ продлить жизнь человека до 200 лет.
«Политические лидеры достигнут соглашения о решениях для изменения климата, но это не сможет остановить гигантское землетрясение, которое случится между Калифорнией и островом Ванкувер в Канаде», — сказано в материале таблоида.
Пророчества Нострадамуса часто подвергаются сомнению. Некоторые люди считают его шарлатаном, другие уверены, что он предвидел Большой пожар в Лондоне 1666 года, приход к власти Гитлера и даже убийство Джона Кеннеди.
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