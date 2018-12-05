Самые влиятельные женщины мира

В заслугу финансисту ставят свободный курс рубля и значительные накопленные резервы, которые помогают снизить зависимость экономики страны от цен на нефть. Набиуллина заняла в рейтинге 49-ю строчку, сразу за ней следует американская певица Бейонсе.