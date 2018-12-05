В рейтинг журнала Forbes попала руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, она стала единственной россиянкой, которая вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года.
В заслугу финансисту ставят свободный курс рубля и значительные накопленные резервы, которые помогают снизить зависимость экономики страны от цен на нефть. Набиуллина заняла в рейтинге 49-ю строчку, сразу за ней следует американская певица Бейонсе.
Канцлер Германии Ангела Меркель заняла первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира. Она занимает первую строчку уже восьмой год подряд.
Вторая строчка осталась за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Замыкает тройку глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.