Уродство сделали!

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Произведения искусства, которые испортила реставрация 

Рамблер 2 часа назад
При реставрации бассейна в Нижнем Новгороде рабочие закрасили мозаику 50-х годов прошлого века. Когда жители потребовали вернуть мозаику, художник нарисовал копию, которая вызвала недоумение и насмешки горожан и пользователей Сети.
Новая версия оказалась мало похожа на оригинальное изображение времен СССР. У пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова. Изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы.
Это не первый случай, когда после восстановительных работ произведения искусства выглядят только хуже.
Самый сенсационный случай неудачной реставрации произошел в Испании. 80-летняя Сесилия Хименес вызвалась восстановить фреску с изображением Иисуса, украшавшую храм Милосердия в городе Борха. Но по какой-то причине вышло совершенно непохоже на оригинал. Возможно, зрение подвело пожилую женщину. Получившуюся картину назвали «Пушистый Иисус».
В 2015 году в Археологическом музее Хатай (Hatay Archaeology Museum) в Турции в процессе реставрации были серьёзно повреждены десять бесценных римских мозаик, из-за чего они стали заметно отличаться от ценных оригиналов. Мозаики, некоторые из которых датируются II веком, включают в себя всемирно известные панно, изображающие жертвоприношение Исаака и Нарцисса.
В Испании тоже творчески подошли к реставрации старого произведения искусства. После восстановления скульптура Святого Георгия, XVI в., больше похожа не на Святого Георгия, а на персонаж мультфильмов.
В Краснодарском крае после реставрации памятник Ленину получил непропорционально длинную руку и чужое лицо. Оказывается, в таком виде памятник простоял долгое время, пока в 2016 году фотографии этого «непотребства» не получили распространение. Эта история даже появилась на центральном телевидении, после чего вождя мирового пролетариата переделали.
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