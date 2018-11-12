Уродство сделали!

Произведения искусства, которые испортила реставрация

При реставрации бассейна в Нижнем Новгороде рабочие закрасили мозаику 50-х годов прошлого века. Когда жители потребовали вернуть мозаику, художник нарисовал копию, которая вызвала недоумение и насмешки горожан и пользователей Сети.

Новая версия оказалась мало похожа на оригинальное изображение времен СССР. У пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова. Изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы.

Это не первый случай, когда после восстановительных работ произведения искусства выглядят только хуже.

Самый сенсационный случай неудачной реставрации произошел в Испании . 80-летняя Сесилия Хименес вызвалась восстановить фреску с изображением Иисуса, украшавшую храм Милосердия в городе Борха. Но по какой-то причине вышло совершенно непохоже на оригинал. Возможно, зрение подвело пожилую женщину. Получившуюся картину назвали «Пушистый Иисус».

В 2015 году в Археологическом музее Хатай (Hatay Archaeology Museum) в Турции в процессе реставрации были серьёзно повреждены десять бесценных римских мозаик, из-за чего они стали заметно отличаться от ценных оригиналов. Мозаики, некоторые из которых датируются II веком, включают в себя всемирно известные панно, изображающие жертвоприношение Исаака и Нарцисса.

В Испании тоже творчески подошли к реставрации старого произведения искусства. После восстановления скульптура Святого Георгия, XVI в., больше похожа не на Святого Георгия, а на персонаж мультфильмов.

В Краснодарском крае после реставрации памятник Ленину получил непропорционально длинную руку и чужое лицо. Оказывается, в таком виде памятник простоял долгое время, пока в 2016 году фотографии этого «непотребства» не получили распространение. Эта история даже появилась на центральном телевидении, после чего вождя мирового пролетариата переделали.