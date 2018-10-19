Мертвый сезон: Неизвестные снимки Второй мировой

Самые страшные сражения Второй мировой

«Лента.ру» продолжает рассказывать о советских фотокорреспондентах, работавших на фронтах Великой Отечественной. В этом материале речь пойдет о корреспонденте «Красной звезды» Федоре Николаевиче Левшине, который освещал боевые действия советских солдат и сам принимал участие в военных операциях. Фотограф был награжден орденом Красной звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Японией».

Левшин закончил войну после успешного проведения Маньчжурской операции — в 1945 году. В феврале 1961 года был уволен в запас в звании подполковника. Его братья Анатолий, Михаил и Лев тоже вернулись с войны живыми.

«Лента.ру» публикует подборку неизвестных ранее фотографий Федора Левшина из частной коллекции Артура Бондаря.