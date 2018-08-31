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Проклятые дни на потерянных снимках
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Проклятые дни на потерянных снимках Второй мировой 

Lenta.ru 2 часа назад
«Лента.ру» продолжает рассказывать о советских фотокорреспондентах, работавших на фронтах Великой Отечественной. Подборка ранее неизвестных фотографий Александра Капустянского — в галерее «Лента.ру».
1/29  Тяжелый танк героя Советского Союза генерал-майора И. Дремова устремляется в прорыв. 1-й Белорусский фронт, 1944 год
Фото:
2/29  Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
3/29  Подвоз бомб к американскому бомбардировщику. 1 июля 1942 года
Фото:
4/29  Утренний туалет гвардейцев-краснознаменцев. М.И. Голубицких , И.К. Митрохин, М.А. Самгин. Кубань. Дата неизвестна
Фото:
5/29  В 8-й авиационной Краснознаменной дивизии особого назначения под командованием В.Г. Грачева. В период Великой Отечественной войны экипажи дивизии выполнили более 80 тысяч боевых вылетов, перебросили по воздуху 290 тысяч военнослужащих и более 26 тысяч тонн грузов. Дата съемки неизвестна
Фото:
6/29  Истребительная бригада. Сталинградский фронт, 1942 год
Фото:
7/29  Пленные немцы. 1-й Украинский фронт. Дата неизвестна
Фото:
8/29  В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
9/29  В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
10/29  В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
11/29  В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
12/29  Летчики дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
13/29  В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
14/29  На Дону. В дозоре. Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
15/29  Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
16/29  Подвоз боеприпасов. Под Сталинградом, 1942 год
Фото:
17/29  Погрузка в самолет немецкого автомобиля. Дата неизвестна
Фото:
18/29  Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
19/29  Командир гвардейского полка полковник Елин И.П. и командир комиссар Кокушкин О.И. на командном пункте. Харьковское направление, 1943 год
Фото:
20/29  Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
21/29  Посев в румынской деревне. 2-й Украинский фронт, 1943 год
Фото:
22/29  На Дону. Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
23/29  Первый поезд «Красная стрела» после блокады отправляется в Ленинград. Москва. Дата неизвестна
Фото:
24/29  Линия немецкой обороны на окраинах Ржева. 1943 год
Фото:
25/29  У границ Германии. Во время короткого отдыха самоходчики слушают гвардии майора Шумакова П.Н., который читает свежую газету о грандиозном наступлении Красной армии. 1-й Белорусский фронт, 1944 год
Фото:
26/29  Убитые немцы. Дата неизвестна
Фото:
27/29  Англичане, освобожденные из немецкого плена краснознаменцами, забавляются с собаками, вывезенными из Германии. Дата неизвестна
Фото:
28/29  На одной из улиц Познани. 1-й Белорусский фронт, 1944 год
Фото:
29/29  Пленные немцы. 1-й Белорусский фронт. Бобруйск, 1944 год
Фото:
«Лента.ру» продолжает рассказывать о советских фотокорреспондентах, работавших на фронтах Великой Отечественной. В этом материале пойдет речь о фотокорреспонденте «Красной звезды» Александре Капустянском, который прошел всю войну и запечатлел самые значительные ее эпизоды. Он вместе с нашими войсками входил в Берлин, где снимал в том числе и взятие Рейхстага.
Самые известные фотографии — в частности, водружение красного знамени — были постановочными, сделанными после 2 мая. А вот на снимке Капустянского «Знаменосцы у стен Рейхстага» запечатлены не Егоров и Кантария, которых принято считать первыми бойцами, вошедшими в здание Рейхстага, а солдаты разведгруппы лейтенанта Семена Сорокина из 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, которые действительно первыми водрузили знамя над Рейхстагом.
«Лента.ру» публикует подборку ранее неизвестных фотографий Александра Капустянского из частной коллекции Артура Бондаря.
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