Проклятые дни на потерянных снимках

1/29 Тяжелый танк героя Советского Союза генерал-майора И. Дремова устремляется в прорыв. 1-й Белорусский фронт, 1944 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

2/29 Сталинградский фронт. 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

3/29 Подвоз бомб к американскому бомбардировщику. 1 июля 1942 года Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

4/29 Утренний туалет гвардейцев-краснознаменцев. М.И. Голубицких , И.К. Митрохин, М.А. Самгин. Кубань. Дата неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

5/29 В 8-й авиационной Краснознаменной дивизии особого назначения под командованием В.Г. Грачева. В период Великой Отечественной войны экипажи дивизии выполнили более 80 тысяч боевых вылетов, перебросили по воздуху 290 тысяч военнослужащих и более 26 тысяч тонн грузов. Дата съемки неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

6/29 Истребительная бригада. Сталинградский фронт, 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

7/29 Пленные немцы. 1-й Украинский фронт. Дата неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

8/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

9/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

10/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

11/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

12/29 Летчики дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

13/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

14/29 На Дону. В дозоре. Сталинградский фронт. 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

15/29 Сталинградский фронт. 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

16/29 Подвоз боеприпасов. Под Сталинградом, 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

17/29 Погрузка в самолет немецкого автомобиля. Дата неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

18/29 Сталинградский фронт. 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

19/29 Командир гвардейского полка полковник Елин И.П. и командир комиссар Кокушкин О.И. на командном пункте. Харьковское направление, 1943 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

20/29 Сталинградский фронт. 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

21/29 Посев в румынской деревне. 2-й Украинский фронт, 1943 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

22/29 На Дону. Сталинградский фронт. 1942 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

23/29 Первый поезд «Красная стрела» после блокады отправляется в Ленинград. Москва. Дата неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

24/29 Линия немецкой обороны на окраинах Ржева. 1943 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

25/29 У границ Германии. Во время короткого отдыха самоходчики слушают гвардии майора Шумакова П.Н., который читает свежую газету о грандиозном наступлении Красной армии. 1-й Белорусский фронт, 1944 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

26/29 Убитые немцы. Дата неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

27/29 Англичане, освобожденные из немецкого плена краснознаменцами, забавляются с собаками, вывезенными из Германии. Дата неизвестна Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря

28/29 На одной из улиц Познани. 1-й Белорусский фронт, 1944 год Фото: А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря