Проклятые дни на потерянных снимках

Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
5/29 В 8-й авиационной Краснознаменной дивизии особого назначения под командованием В.Г. Грачева. В период Великой Отечественной войны экипажи дивизии выполнили более 80 тысяч боевых вылетов, перебросили по воздуху 290 тысяч военнослужащих и более 26 тысяч тонн грузов. Дата съемки неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
6/29 Истребительная бригада. Сталинградский фронт, 1942 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
7/29 Пленные немцы. 1-й Украинский фронт. Дата неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
8/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
9/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
10/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
11/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
12/29 Летчики дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
13/29 В дивизии В.Г. Грачева. Дата съемки неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
14/29 На Дону. В дозоре. Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
15/29 Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
16/29 Подвоз боеприпасов. Под Сталинградом, 1942 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
17/29 Погрузка в самолет немецкого автомобиля. Дата неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
18/29 Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
19/29 Командир гвардейского полка полковник Елин И.П. и командир комиссар Кокушкин О.И. на командном пункте. Харьковское направление, 1943 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
20/29 Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
21/29 Посев в румынской деревне. 2-й Украинский фронт, 1943 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
22/29 На Дону. Сталинградский фронт. 1942 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
23/29 Первый поезд «Красная стрела» после блокады отправляется в Ленинград. Москва. Дата неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
24/29 Линия немецкой обороны на окраинах Ржева. 1943 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
25/29 У границ Германии. Во время короткого отдыха самоходчики слушают гвардии майора Шумакова П.Н., который читает свежую газету о грандиозном наступлении Красной армии. 1-й Белорусский фронт, 1944 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
26/29 Убитые немцы. Дата неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
27/29 Англичане, освобожденные из немецкого плена краснознаменцами, забавляются с собаками, вывезенными из Германии. Дата неизвестна
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
28/29 На одной из улиц Познани. 1-й Белорусский фронт, 1944 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
29/29 Пленные немцы. 1-й Белорусский фронт. Бобруйск, 1944 год
Фото:
А. Капустянский / Частная коллекция Артура Бондаря
«Лента.ру» продолжает рассказывать о советских фотокорреспондентах, работавших на фронтах Великой Отечественной. В этом материале пойдет речь о фотокорреспонденте «Красной звезды» Александре Капустянском, который прошел всю войну и запечатлел самые значительные ее эпизоды. Он вместе с нашими войсками входил в Берлин, где снимал в том числе и взятие Рейхстага.
Самые известные фотографии — в частности, водружение красного знамени — были постановочными, сделанными после 2 мая. А вот на снимке Капустянского «Знаменосцы у стен Рейхстага» запечатлены не Егоров и Кантария, которых принято считать первыми бойцами, вошедшими в здание Рейхстага, а солдаты разведгруппы лейтенанта Семена Сорокина из 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, которые действительно первыми водрузили знамя над Рейхстагом.
«Лента.ру» публикует подборку ранее неизвестных фотографий Александра Капустянского из частной коллекции Артура Бондаря.