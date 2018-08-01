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Лаврова приложили к больным местам
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Лаврова приложили к больным местам 

Газета.Ru 1 час назад
Российский МИД опубликовал в соцсетях фотографию Сергея Лаврова с триколором и подписью «Фото целебное». Фотослужба «Газеты.Ru» подготовила собственную фотогалерею с целебным Сергеем Лавровым.
1/12  Российский МИД опубликовал в своих официальных аккаунтах в соцсетях фотографию Сергея Лаврова с триколором и подписью «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете». В комментарии также указано, что «в ряде географических точек [фото] может вызывать эффект экзорцизма». Публикацией поделилась в своем фейсбуке и представитель ведомства Мария Захарова
Фото:
2/12  По всей вероятности, авторы идеи сравнили министра иностранных дел с подорожником, который прикладывают к ране для обеззараживания и быстрого заживления
Фото:
3/12  Вскоре после появления поста стали появляться и первые мемы — Лаврова стали прикладывать к больным местам в виде плохих дорог, бедности и даже госдолга США
Фото:
4/12  Фотослужба «Газеты.Ru» подготовила собственную фотогалерею с целебным Сергеем Лавровым — с динозаврами, фестивалем «Нашествие», сандалиями с носками и мостом «Газель не проедет»
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Российский МИД опубликовал в своих официальных аккаунтах в соцсетях фотографию Сергея Лаврова с триколором и подписью «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете». В комментарии также указано, что «в ряде географических точек [фото] может вызывать эффект экзорцизма». Публикацией поделилась в своем фейсбуке и представитель ведомства Мария Захарова.
По всей вероятности, авторы идеи сравнили министра иностранных дел с подорожником, который прикладывают к ране для обеззараживания и быстрого заживления. Вскоре после появления поста стали появляться и первые мемы — Лаврова стали прикладывать к больным местам в виде плохих дорог, бедности и даже госдолга США.
Фотослужба «Газеты.Ru» подготовила собственную фотогалерею с целебным Сергеем Лавровым — с динозаврами, фестивалем «Нашествие», сандалиями с носками и мостом «Газель не проедет».
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