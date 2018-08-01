Лаврова приложили к больным местам 

1/12 Российский МИД опубликовал в своих официальных аккаунтах в соцсетях фотографию Сергея Лаврова с триколором и подписью «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете». В комментарии также указано, что «в ряде географических точек [фото] может вызывать эффект экзорцизма». Публикацией поделилась в своем фейсбуке и представитель ведомства Мария Захарова

Фото: «Газета.Ru»