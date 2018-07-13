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В СССР за такое убивали
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В СССР за такое убивали 

Lenta.ru 1 час назад
Эти снимки сделал простой немецкий солдат. В СССР за такое убивали. «Лента.ру» публикует неизвестные фотографии Второй мировой войны.
1/20  Речь идет о снимках неизвестного немецкого солдата, сделанных в Норвегии в 1940 году. Украинский фотограф Артур Бондарь нашел три эти пленки на одном из интернет-аукционов
Фото:
2/20  Почти у каждого пятого солдата в немецкой армии был фотоаппарат. А вот в Красной армии человек с фотоаппаратом без специального разрешения считался шпионом и подлежал расстрелу. На фото: праздничное мероприятие в немецкой армии. Норвегия, 1940 год
Фото:
3/20  Обычно немецкие солдаты снимали свою повседневную жизнь и быт, а на нацистскую пропаганду работали профессиональные фотографы. На фото: немецкие солдаты с вещами на борту корабля. Норвегия, 1940 год
Фото:
4/20  Вторжение немецкой армии в Норвегию произошло в рамках операции Weserübung в ночь с 8 на 9 апреля 1940 года под предлогом того, что страна нуждалась в защите от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции. На фото: немецкие солдаты осматривают сбитый самолет. Норвегия, 1940 год
Фото:
5/20  Большая и лучшая часть норвежского вооружения была потеряна в первые 24 часа. Но даже это небольшое сопротивление позволило норвежскому правительству, в том числе королевской семье, выехать из Норвегии и сформировать правительство в изгнании
Фото:
6/20  В официальной военной истории фотографий захваченной в начале войны Норвегии совсем мало, поэтому эти кадры представляют особый интерес
Фото:
7/20  Сегодня, зная исход той страшной войны, мы можем изучать ее первые дни по таким солдатским снимкам, чудом дошедшим до нашего времени
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8/20  Немецкий солдат во время патрулирования. Норвегия, 1940 год
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12/20  Немецкий солдат пишет письмо с фронта. Норвегия, 1940 год
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13/20  Немецкие солдаты сжигают норвежские плакаты, газеты, книги и листовки. Норвегия, 1940 год
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15/20 
Фото:
16/20  Панорама захваченной территории. Норвегия, 1940 год
Фото:
17/20  Праздничное мероприятие в немецкой армии. Норвегия, 1940 год
Фото:
18/20  Немецкие солдаты во время отдыха. Норвегия, 1940 год
Фото:
19/20 
Фото:
20/20  Норвежский флаг на борту судна, на фоне немецких кораблей и патрульного катера. Норвегия, 1940 год
Фото:
«Лента.ру» публикует неизвестные фотографии Второй мировой войны.
Речь идет о снимках неизвестного немецкого солдата, сделанных в Норвегии в 1940 году. Украинский фотограф Артур Бондарь нашел три эти пленки на одном из интернет-аукционов. Потом он размочил негативы, высушил, выровнял и через пару дней принялся за сканирование.
Почти у каждого пятого солдата в немецкой армии был фотоаппарат. А вот в Красной армии человек с фотоаппаратом без специального разрешения считался шпионом и подлежал расстрелу. Обычно немецкие солдаты снимали свою повседневную жизнь и быт, а на нацистскую пропаганду работали профессиональные фотографы.
Вторжение немецкой армии в Норвегию произошло в рамках операции Weserübung в ночь с 8 на 9 апреля 1940 года под предлогом того, что страна нуждалась в защите от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции. Большая и лучшая часть норвежского вооружения была потеряна в первые 24 часа. Но даже это небольшое сопротивление позволило норвежскому правительству, в том числе королевской семье, выехать из Норвегии и сформировать правительство в изгнании. В официальной военной истории фотографий захваченной в начале войны Норвегии совсем мало, поэтому эти кадры представляют особый интерес. Сегодня, зная исход той страшной войны, мы можем изучать ее первые дни по таким солдатским снимкам, чудом дошедшим до нашего времени.
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