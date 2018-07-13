Эти снимки сделал простой немецкий солдат. В СССР за такое убивали. «Лента.ру» публикует неизвестные фотографии Второй мировой войны.
1/20 Речь идет о снимках неизвестного немецкого солдата, сделанных в Норвегии в 1940 году. Украинский фотограф Артур Бондарь нашел три эти пленки на одном из интернет-аукционов
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
2/20 Почти у каждого пятого солдата в немецкой армии был фотоаппарат. А вот в Красной армии человек с фотоаппаратом без специального разрешения считался шпионом и подлежал расстрелу. На фото: праздничное мероприятие в немецкой армии. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
3/20 Обычно немецкие солдаты снимали свою повседневную жизнь и быт, а на нацистскую пропаганду работали профессиональные фотографы. На фото: немецкие солдаты с вещами на борту корабля. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
4/20 Вторжение немецкой армии в Норвегию произошло в рамках операции Weserübung в ночь с 8 на 9 апреля 1940 года под предлогом того, что страна нуждалась в защите от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции. На фото: немецкие солдаты осматривают сбитый самолет. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
5/20 Большая и лучшая часть норвежского вооружения была потеряна в первые 24 часа. Но даже это небольшое сопротивление позволило норвежскому правительству, в том числе королевской семье, выехать из Норвегии и сформировать правительство в изгнании
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
6/20 В официальной военной истории фотографий захваченной в начале войны Норвегии совсем мало, поэтому эти кадры представляют особый интерес
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
7/20 Сегодня, зная исход той страшной войны, мы можем изучать ее первые дни по таким солдатским снимкам, чудом дошедшим до нашего времени
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
8/20 Немецкий солдат во время патрулирования. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
9/20
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
10/20
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
11/20
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
12/20 Немецкий солдат пишет письмо с фронта. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
13/20 Немецкие солдаты сжигают норвежские плакаты, газеты, книги и листовки. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
14/20
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
15/20
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
16/20 Панорама захваченной территории. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
17/20 Праздничное мероприятие в немецкой армии. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
18/20 Немецкие солдаты во время отдыха. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
19/20
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
20/20 Норвежский флаг на борту судна, на фоне немецких кораблей и патрульного катера. Норвегия, 1940 год
Фото:
Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря
«Лента.ру» публикует неизвестные фотографии Второй мировой войны.
Речь идет о снимках неизвестного немецкого солдата, сделанных в Норвегии в 1940 году. Украинский фотограф Артур Бондарь нашел три эти пленки на одном из интернет-аукционов. Потом он размочил негативы, высушил, выровнял и через пару дней принялся за сканирование.
Почти у каждого пятого солдата в немецкой армии был фотоаппарат. А вот в Красной армии человек с фотоаппаратом без специального разрешения считался шпионом и подлежал расстрелу. Обычно немецкие солдаты снимали свою повседневную жизнь и быт, а на нацистскую пропаганду работали профессиональные фотографы.
Вторжение немецкой армии в Норвегию произошло в рамках операции Weserübung в ночь с 8 на 9 апреля 1940 года под предлогом того, что страна нуждалась в защите от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции. Большая и лучшая часть норвежского вооружения была потеряна в первые 24 часа. Но даже это небольшое сопротивление позволило норвежскому правительству, в том числе королевской семье, выехать из Норвегии и сформировать правительство в изгнании. В официальной военной истории фотографий захваченной в начале войны Норвегии совсем мало, поэтому эти кадры представляют особый интерес. Сегодня, зная исход той страшной войны, мы можем изучать ее первые дни по таким солдатским снимкам, чудом дошедшим до нашего времени.