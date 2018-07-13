В СССР за такое убивали 

1/20 Речь идет о снимках неизвестного немецкого солдата, сделанных в Норвегии в 1940 году. Украинский фотограф Артур Бондарь нашел три эти пленки на одном из интернет-аукционов Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

2/20 Почти у каждого пятого солдата в немецкой армии был фотоаппарат. А вот в Красной армии человек с фотоаппаратом без специального разрешения считался шпионом и подлежал расстрелу. На фото: праздничное мероприятие в немецкой армии. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

3/20 Обычно немецкие солдаты снимали свою повседневную жизнь и быт, а на нацистскую пропаганду работали профессиональные фотографы. На фото: немецкие солдаты с вещами на борту корабля. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

4/20 Вторжение немецкой армии в Норвегию произошло в рамках операции Weserübung в ночь с 8 на 9 апреля 1940 года под предлогом того, что страна нуждалась в защите от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции. На фото: немецкие солдаты осматривают сбитый самолет. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

5/20 Большая и лучшая часть норвежского вооружения была потеряна в первые 24 часа. Но даже это небольшое сопротивление позволило норвежскому правительству, в том числе королевской семье, выехать из Норвегии и сформировать правительство в изгнании Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

6/20 В официальной военной истории фотографий захваченной в начале войны Норвегии совсем мало, поэтому эти кадры представляют особый интерес Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

7/20 Сегодня, зная исход той страшной войны, мы можем изучать ее первые дни по таким солдатским снимкам, чудом дошедшим до нашего времени Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

8/20 Немецкий солдат во время патрулирования. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

9/20 Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

10/20 Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

11/20 Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

12/20 Немецкий солдат пишет письмо с фронта. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

13/20 Немецкие солдаты сжигают норвежские плакаты, газеты, книги и листовки. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

14/20 Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

15/20 Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

16/20 Панорама захваченной территории. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

17/20 Праздничное мероприятие в немецкой армии. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

18/20 Немецкие солдаты во время отдыха. Норвегия, 1940 год Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря

19/20 Фото: Архив неизвестного немецкого солдата / Личная коллекция Артура Бондаря