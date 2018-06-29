«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь

Мариса говорит, что планирует позже опубликовать еще несколько снимков из той же серии. Ее фотографии также можно увидеть в галерее Франка Роуза в бельгийском Кнокке-Хейсте. Экспозиция продлится до сентября

6/9 Мариса говорит, что планирует позже опубликовать еще несколько снимков из той же серии. Ее фотографии также можно увидеть в галерее Франка Роуза в бельгийском Кнокке-Хейсте. Экспозиция продлится до сентября

Модель утверждает, что своей фотосессией стремилась "расширить границы религии и политики", "разрушить стены, построенные для того, чтобы держать под контролем души, блуждающие по планете", "показать свою собственную религию" и "роскошь свободы"

5/9 Модель утверждает, что своей фотосессией стремилась "расширить границы религии и политики", "разрушить стены, построенные для того, чтобы держать под контролем души, блуждающие по планете", "показать свою собственную религию" и "роскошь свободы"

В соцсетях пишут, что подобные снимки переходят все границы. Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал публикацию ее израильских фотографий «серьезным инцидентом»

4/9 В соцсетях пишут, что подобные снимки переходят все границы. Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал публикацию ее израильских фотографий «серьезным инцидентом»

Модель рассказывает в соцсетях и интервью, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его – мусульманин. Мариса утверждает, что мужчина пустил ее и фотографа на крышу, хотя ему объяснили характер затеи

3/9 Модель рассказывает в соцсетях и интервью, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его – мусульманин. Мариса утверждает, что мужчина пустил ее и фотографа на крышу, хотя ему объяснили характер затеи

На фотографиях девушка позирует, в том числе, на фоне Стены Плача и на флагштоке с флагом Израиля

2/9 На фотографиях девушка позирует, в том числе, на фоне Стены Плача и на флагштоке с флагом Израиля

Бельгийская модель Мариса Папен опубликовала фотографии из своего нового проекта "Стена срама", который она сняла во время недавнего пребывания в Израиле

1/9 Бельгийская модель Мариса Папен опубликовала фотографии из своего нового проекта "Стена срама", который она сняла во время недавнего пребывания в Израиле

Бельгийская модель Мариса Папен опубликовала фотографии из своего нового проекта "Стена срама", который она сняла во время недавнего пребывания в Израиле . На фотографиях девушка позирует, в том числе, на фоне Стены Плача и на флагштоке с флагом Израиля.

Модель рассказывает в соцсетях и интервью, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его — мусульманин. Мариса утверждает, что мужчина пустил ее и фотографа на крышу, хотя ему объяснили характер затеи.

В соцсетях пишут, что подобные снимки переходят все границы. Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал публикацию ее израильских фотографий «серьезным инцидентом».

Модель утверждает, что своей фотосессией стремилась "расширить границы религии и политики", "разрушить стены, построенные для того, чтобы держать под контролем души, блуждающие по планете", "показать свою собственную религию" и "роскошь свободы".

Мариса говорит, что планирует позже опубликовать еще несколько снимков из той же серии. Ее фотографии также можно увидеть в галерее Франка Роуза в бельгийском Кнокке-Хейсте. Экспозиция продлится до сентября.