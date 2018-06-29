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«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь
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«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь 

Рамблер 1 час назад
Новый проект 26-летней бельгийской модели Марисы Папен «Стена срама» вызвал возмущение многих израильтян в социальных сетях. Провокационными снимками Мариса навлекла на себя ярость верующих.
1/9  Бельгийская модель Мариса Папен опубликовала фотографии из своего нового проекта "Стена срама", который она сняла во время недавнего пребывания в Израиле
Фото:
2/9  На фотографиях девушка позирует, в том числе, на фоне Стены Плача и на флагштоке с флагом Израиля
Фото:
3/9  Модель рассказывает в соцсетях и интервью, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его – мусульманин. Мариса утверждает, что мужчина пустил ее и фотографа на крышу, хотя ему объяснили характер затеи
Фото:
4/9  В соцсетях пишут, что подобные снимки переходят все границы. Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал публикацию ее израильских фотографий «серьезным инцидентом»
Фото:
5/9  Модель утверждает, что своей фотосессией стремилась "расширить границы религии и политики", "разрушить стены, построенные для того, чтобы держать под контролем души, блуждающие по планете", "показать свою собственную религию" и "роскошь свободы"
Фото:
6/9  Мариса говорит, что планирует позже опубликовать еще несколько снимков из той же серии. Ее фотографии также можно увидеть в галерее Франка Роуза в бельгийском Кнокке-Хейсте. Экспозиция продлится до сентября
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Фото:
Бельгийская модель Мариса Папен опубликовала фотографии из своего нового проекта "Стена срама", который она сняла во время недавнего пребывания в Израиле. На фотографиях девушка позирует, в том числе, на фоне Стены Плача и на флагштоке с флагом Израиля.
Модель рассказывает в соцсетях и интервью, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его — мусульманин. Мариса утверждает, что мужчина пустил ее и фотографа на крышу, хотя ему объяснили характер затеи.
В соцсетях пишут, что подобные снимки переходят все границы. Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал публикацию ее израильских фотографий «серьезным инцидентом».
Модель утверждает, что своей фотосессией стремилась "расширить границы религии и политики", "разрушить стены, построенные для того, чтобы держать под контролем души, блуждающие по планете", "показать свою собственную религию" и "роскошь свободы".
Мариса говорит, что планирует позже опубликовать еще несколько снимков из той же серии. Ее фотографии также можно увидеть в галерее Франка Роуза в бельгийском Кнокке-Хейсте. Экспозиция продлится до сентября.
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