Шойгу удивил россиян

В Национальном музее Тувы выставили картины, графику и скульптуры, созданные министром обороны Сергеем Шойгу. Художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые.
1/11 Выставка, на которой представлены выполненные министром изделия из дерева, живопись и графика, открылась в Туве
Фото:
Минобороны России
2/11 Художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые
Фото:
Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр
3/11 Среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры
Фото:
Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр
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Фото:
https://vk.com/museumtuva
5/11 Тува - родной для Шойгу регион. Там он иногда проводит отпуск. В 2016 году глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об одном из хобби министра обороны - живописи. И показал, как министр работает над очередным пейзажем
Фото:
Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр
6/11 Выставка будет работать до конца июня в национальном музее Тувы «Алдан-Маадыр» в городе Кызыл
Фото:
https://vk.com/museumtuva
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Фото:
Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр
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Фото:
Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр
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Фото:
Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр