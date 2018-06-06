Шойгу удивил россиян

Выставка, на которой представлены выполненные министром изделия из дерева, живопись и графика, открылась в Туве

1/11 Выставка, на которой представлены выполненные министром изделия из дерева, живопись и графика, открылась в Туве

5/11 Тува - родной для Шойгу регион. Там он иногда проводит отпуск. В 2016 году глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об одном из хобби министра обороны - живописи. И показал, как министр работает над очередным пейзажем