Ещё
Шойгу удивил россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Шойгу впервые показал свои художества 

Рамблер 5 часов назад
В Национальном музее Тувы выставили картины, графику и скульптуры, созданные министром обороны Сергеем Шойгу. Художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые.
1/11  Выставка, на которой представлены выполненные министром изделия из дерева, живопись и графика, открылась в Туве
Фото:
2/11  Художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые
Фото:
3/11  Среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры
Фото:
4/11 
Фото:
5/11  Тува - родной для Шойгу регион. Там он иногда проводит отпуск. В 2016 году глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об одном из хобби министра обороны - живописи. И показал, как министр работает над очередным пейзажем
Фото:
6/11  Выставка будет работать до конца июня в национальном музее Тувы «Алдан-Маадыр» в городе Кызыл
Фото:
7/11 
Фото:
8/11 
Фото:
9/11 
Фото:
10/11 
Фото:
11/11 
Фото:
Живопись и графика, художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу, представлены на выставке, которая открылась в столице Тувы городе Кызыле.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент культуры Минобороны, художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые.
Среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры.
«Особого внимания заслуживают его работы, выполненные в жанрах графики и живописи», — отметили в Минобороны.
Выставка будет работать до конца июня в национальном музее Тувы «Алдан-Маадыр» в городе Кызыл.
Комментарии96
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель отказалась пускать Россию в G8288
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей24
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях124
В Крыму ответили Ефремову127
С комбатом «Спарты» случилась трагедия124
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение