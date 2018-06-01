Ещё
Июньские «засады»: черные списки и судьба сберкнижек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Июньские «засады»: черные списки и судьба сберкнижек 

Рамблер 1 час назад
Как июньские законы изменят жизнь россиян — в нашей фотогалерее.
1/10  На дорогах появится новая разметка. Теперь кроме белого цвета, на улицах и трассах России будет использован еще желтый и синий. Например, зоны, запрещенные для обгона, могут быть обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут водителю пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток
Фото:
2/10  С 1 июня сотовые операторы должны будут отключитьномера телефонов клиентов, личность которых они не могут идентифицировать.По данным экспертов, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов. Большая их часть — это люди, пользующиеся корпоративными тарифами, и те, кто купил сим-карту с рук, не оставляя информации о себе
Фото:
3/10  Знак «Шипы» снова перестал быть обязательным. После долгих дискуссий представители ГИБДД посчитали, что данный знак неэффективен, и предложили отменить его
Фото:
4/10  С 1 июня пилотный проект "Умные счетчики" запустят в районах, где расчеты ведутся в рамках единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Цель — постепенная замена в городских квартирах старых приборов на смарт-счетчики, которые подключены к интернету и передают данные о потреблении в единую систему автоматически и удаленно.
Фото:
5/10  С сегодняшнего дня России запрещены сберегательные книжки и сертификаты на предъявителей — остались только именные документы
Фото:
6/10  С сегодняшнего дня лимит выплат по европротоколу увеличен с 50 000 до 100 000 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ДТП можно будет оформить без участия сотрудников ГИБДД даже при разногласиях участников ДТП
Фото:
7/10  С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся штрафы для таких пассажиров
Фото:
8/10  С 1 июня Минздрав займется реализацией целевой программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Большая часть средств пойдет на закупку новых приборов и оборудования
Фото:
9/10  Теперь квитанции ЖКХ должны в обязательном порядке содержать следующие пункты: размер повышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в ней будет указан идентификатор платёжного документа и единого лицевого счёта, которые необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн
Фото:
10/10  С 24 июня кредитные организации должны информировать заемщиков о рисках кредитов в валюте. Новая норма обязала банк сообщать клиентам — крупными буквами прямо на первой странице договора — о повышенном риске заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займа
Фото:
Какие же законы и постановления правительства вступили в силу с июня этого года?
На дорогах появится новая разметка
С 1 июня в России вступит в силу национальный стандарт, который предлагает дорожным службам городов на добровольной основе пользоваться цветной разметкой, — сообщает ТАСС. Так, например, зоны, запрещенные для обгона, могут быть обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут водителю пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток.
В московских домах появятся "умные" счетчики
С 1 июня пилотный проект "Умные счетчики" запустят в районах, где расчеты ведутся в рамках единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Цель — постепенная замена в городских квартирах старых приборов на смарт-счетчики, которые подключены к интернету и передают данные о потреблении в единую систему автоматически и удаленно.
Знак «Шипы» снова перестал быть обязательным
Представители ГИБДД посчитали, что данный знак неэффективен, и предложили отменить его.
«Серые» сим-карты перестанут работать
С 1 июня сотовые операторы должны будут отключить номера телефонов клиентов, личность которых они не могут идентифицировать.
По данным экспертов, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов.
Большая их часть — это люди, пользующиеся корпоративными тарифами, и те, кто купил сим-карту с рук, не оставляя информации о себе.
Увеличение лимита выплаты по ОСАГО
С 1 июня будет увеличен лимит выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу.
Теперь можно получить от страховой компании не 50 тыс., а 100 тыс. рублей.
Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже с 2014 года действует безлимитный европротокол в 400 тыс. рублей.
Правда, только при условии фиксации обстоятельств ДТП с помощью технических средств контроля.
Европротокол можно оформить без согласия участников о том, кто виновник аварии, и об обстоятельствах ДТП.
Однако лишь при условии, что водители могут зафиксировать данные о ДТП (место и само столкновение) при помощи автомобильного видеорегистратора с навигацией ГЛОНАСС или с помощью мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов и сфотографировать машины и их повреждения на месте аварии.
Сберкнижки на предъявителя будут отменены
С 1 июня будут запрещены сберкнижки и сберегательные сертификаты (ценная бумага, подтверждающая сумму вклада физлица), но не все, а только неименные — на предъявителя, в них не указан владелец. Старшее поколение россиян активно пользуется сберкнижками, но у этих людей сберкнижки именные. Ими можно пользоваться и дальше.
Поликлиники обновятся для оказания первичной медпомощи детям
С 1 июня Минздрав займется реализацией целевой программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Большая часть средств пойдет на закупку новых приборов и оборудования. Особое внимание будет уделяться выявлению заболеваний на ранней стадии и реабилитации детей, которые родились в новых перинатальных центрах.
Авиадебоширов не пустят на борт
С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся штрафы для таких пассажиров.
Новые квитанции за ЖКУ
Теперь квитанции должны в обязательном порядке содержать следующие пункты: размер повышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в ней будет указан идентификатор платёжного документа и единого лицевого счёта, которые необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн.
Банки расскажут заемщикам о риске валютных кредитов
С 24 июня кредитные организации должны информировать заемщиков о рисках кредитов в валюте.
Новая норма обязала банк сообщать клиентам — крупными буквами прямо на первой странице договора — о повышенном риске заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займа.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина спросили о пенсионном возрасте270
На Крымском мосту произошло первое ЧП188
Новейший авианосец США испустил пар81
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты13
Болгарию призвали отказаться от России154
Новости партнеров
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
03:19
Вышинский отомстил Украине и обратился к Путину
Политика
00:10
Трагедия в Иркутске. Десять детей получили ожоги
Пожары Происшествия
00:55
В Москве откроется более 100 зон отдыха у воды
Новости Москвы Погода
04:21
Болгарию призвали отказаться от России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение