Июньские «засады»: черные списки и судьба сберкнижек

С 24 июня кредитные организации должны информировать заемщиков о рисках кредитов в валюте. Новая норма обязала банк сообщать клиентам — крупными буквами прямо на первой странице договора — о повышенном риске заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займа

10/10 С 24 июня кредитные организации должны информировать заемщиков о рисках кредитов в валюте. Новая норма обязала банк сообщать клиентам — крупными буквами прямо на первой странице договора — о повышенном риске заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займа

Теперь квитанции ЖКХ должны в обязательном порядке содержать следующие пункты: размер повышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в ней будет указан идентификатор платёжного документа и единого лицевого счёта, которые необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн

9/10 Теперь квитанции ЖКХ должны в обязательном порядке содержать следующие пункты: размер повышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в ней будет указан идентификатор платёжного документа и единого лицевого счёта, которые необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн

С 1 июня Минздрав займется реализацией целевой программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Большая часть средств пойдет на закупку новых приборов и оборудования

8/10 С 1 июня Минздрав займется реализацией целевой программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Большая часть средств пойдет на закупку новых приборов и оборудования

С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся штрафы для таких пассажиров

7/10 С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся штрафы для таких пассажиров

С сегодняшнего дня лимит выплат по европротоколу увеличен с 50 000 до 100 000 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ДТП можно будет оформить без участия сотрудников ГИБДД даже при разногласиях участников ДТП

6/10 С сегодняшнего дня лимит выплат по европротоколу увеличен с 50 000 до 100 000 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ДТП можно будет оформить без участия сотрудников ГИБДД даже при разногласиях участников ДТП

С сегодняшнего дня России запрещены сберегательные книжки и сертификаты на предъявителей — остались только именные документы

5/10 С сегодняшнего дня России запрещены сберегательные книжки и сертификаты на предъявителей — остались только именные документы

С 1 июня пилотный проект "Умные счетчики" запустят в районах, где расчеты ведутся в рамках единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Цель — постепенная замена в городских квартирах старых приборов на смарт-счетчики, которые подключены к интернету и передают данные о потреблении в единую систему автоматически и удаленно.

4/10 С 1 июня пилотный проект "Умные счетчики" запустят в районах, где расчеты ведутся в рамках единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Цель — постепенная замена в городских квартирах старых приборов на смарт-счетчики, которые подключены к интернету и передают данные о потреблении в единую систему автоматически и удаленно.

Знак «Шипы» снова перестал быть обязательным. После долгих дискуссий представители ГИБДД посчитали, что данный знак неэффективен, и предложили отменить его

3/10 Знак «Шипы» снова перестал быть обязательным. После долгих дискуссий представители ГИБДД посчитали, что данный знак неэффективен, и предложили отменить его

С 1 июня сотовые операторы должны будут отключитьномера телефонов клиентов, личность которых они не могут идентифицировать.По данным экспертов, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов. Большая их часть — это люди, пользующиеся корпоративными тарифами, и те, кто купил сим-карту с рук, не оставляя информации о себе

2/10 С 1 июня сотовые операторы должны будут отключитьномера телефонов клиентов, личность которых они не могут идентифицировать.По данным экспертов, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов. Большая их часть — это люди, пользующиеся корпоративными тарифами, и те, кто купил сим-карту с рук, не оставляя информации о себе

На дорогах появится новая разметка. Теперь кроме белого цвета, на улицах и трассах России будет использован еще желтый и синий. Например, зоны, запрещенные для обгона, могут быть обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут водителю пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток

1/10 На дорогах появится новая разметка. Теперь кроме белого цвета, на улицах и трассах России будет использован еще желтый и синий. Например, зоны, запрещенные для обгона, могут быть обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут водителю пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток

Как июньские законы изменят жизнь россиян — в нашей фотогалерее.

Какие же законы и постановления правительства вступили в силу с июня этого года?

На дорогах появится новая разметка

С 1 июня в России вступит в силу национальный стандарт, который предлагает дорожным службам городов на добровольной основе пользоваться цветной разметкой, — сообщает ТАСС . Так, например, зоны, запрещенные для обгона, могут быть обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут водителю пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток.

В московских домах появятся "умные" счетчики

С 1 июня пилотный проект "Умные счетчики" запустят в районах, где расчеты ведутся в рамках единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Цель — постепенная замена в городских квартирах старых приборов на смарт-счетчики, которые подключены к интернету и передают данные о потреблении в единую систему автоматически и удаленно.

Знак «Шипы» снова перестал быть обязательным

Представители ГИБДД посчитали, что данный знак неэффективен, и предложили отменить его.

«Серые» сим-карты перестанут работать

С 1 июня сотовые операторы должны будут отключить номера телефонов клиентов, личность которых они не могут идентифицировать.

По данным экспертов, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов.

Большая их часть — это люди, пользующиеся корпоративными тарифами, и те, кто купил сим-карту с рук, не оставляя информации о себе.

Увеличение лимита выплаты по ОСАГО

С 1 июня будет увеличен лимит выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу.

Теперь можно получить от страховой компании не 50 тыс., а 100 тыс. рублей.

Правда, только при условии фиксации обстоятельств ДТП с помощью технических средств контроля.

Европротокол можно оформить без согласия участников о том, кто виновник аварии, и об обстоятельствах ДТП.

Однако лишь при условии, что водители могут зафиксировать данные о ДТП (место и само столкновение) при помощи автомобильного видеорегистратора с навигацией ГЛОНАСС или с помощью мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов и сфотографировать машины и их повреждения на месте аварии.

Сберкнижки на предъявителя будут отменены

С 1 июня будут запрещены сберкнижки и сберегательные сертификаты (ценная бумага, подтверждающая сумму вклада физлица), но не все, а только неименные — на предъявителя, в них не указан владелец. Старшее поколение россиян активно пользуется сберкнижками, но у этих людей сберкнижки именные. Ими можно пользоваться и дальше.

Поликлиники обновятся для оказания первичной медпомощи детям

С 1 июня Минздрав займется реализацией целевой программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Большая часть средств пойдет на закупку новых приборов и оборудования. Особое внимание будет уделяться выявлению заболеваний на ранней стадии и реабилитации детей, которые родились в новых перинатальных центрах.

Авиадебоширов не пустят на борт

С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся штрафы для таких пассажиров.

Новые квитанции за ЖКУ

Теперь квитанции должны в обязательном порядке содержать следующие пункты: размер повышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в ней будет указан идентификатор платёжного документа и единого лицевого счёта, которые необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн.

Банки расскажут заемщикам о риске валютных кредитов

С 24 июня кредитные организации должны информировать заемщиков о рисках кредитов в валюте.

Новая норма обязала банк сообщать клиентам — крупными буквами прямо на первой странице договора — о повышенном риске заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займа.