Июньские «засады»: черные списки и судьба сберкнижек 

Какие же законы и постановления правительства вступили в силу с июня этого года?
На дорогах появится новая разметка
С 1 июня в России вступит в силу национальный стандарт, который предлагает дорожным службам городов на добровольной основе пользоваться цветной разметкой, — сообщает ТАСС. Так, например, зоны, запрещенные для обгона, могут быть обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Новые обозначения на асфальте не дадут водителю пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток.
В московских домах появятся "умные" счетчики
С 1 июня пилотный проект "Умные счетчики" запустят в районах, где расчеты ведутся в рамках единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Цель — постепенная замена в городских квартирах старых приборов на смарт-счетчики, которые подключены к интернету и передают данные о потреблении в единую систему автоматически и удаленно.
Знак «Шипы» снова перестал быть обязательным
Представители ГИБДД посчитали, что данный знак неэффективен, и предложили отменить его.
«Серые» сим-карты перестанут работать
С 1 июня сотовые операторы должны будут отключить номера телефонов клиентов, личность которых они не могут идентифицировать.
По данным экспертов, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов.
Большая их часть — это люди, пользующиеся корпоративными тарифами, и те, кто купил сим-карту с рук, не оставляя информации о себе.
Увеличение лимита выплаты по ОСАГО
С 1 июня будет увеличен лимит выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу.
Теперь можно получить от страховой компании не 50 тыс., а 100 тыс. рублей.
Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже с 2014 года действует безлимитный европротокол в 400 тыс. рублей.
Правда, только при условии фиксации обстоятельств ДТП с помощью технических средств контроля.
Европротокол можно оформить без согласия участников о том, кто виновник аварии, и об обстоятельствах ДТП.
Однако лишь при условии, что водители могут зафиксировать данные о ДТП (место и само столкновение) при помощи автомобильного видеорегистратора с навигацией ГЛОНАСС или с помощью мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов и сфотографировать машины и их повреждения на месте аварии.
Сберкнижки на предъявителя будут отменены
С 1 июня будут запрещены сберкнижки и сберегательные сертификаты (ценная бумага, подтверждающая сумму вклада физлица), но не все, а только неименные — на предъявителя, в них не указан владелец. Старшее поколение россиян активно пользуется сберкнижками, но у этих людей сберкнижки именные. Ими можно пользоваться и дальше.
Поликлиники обновятся для оказания первичной медпомощи детям
С 1 июня Минздрав займется реализацией целевой программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Большая часть средств пойдет на закупку новых приборов и оборудования. Особое внимание будет уделяться выявлению заболеваний на ранней стадии и реабилитации детей, которые родились в новых перинатальных центрах.
Авиадебоширов не пустят на борт
С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся штрафы для таких пассажиров.
Новые квитанции за ЖКУ
Теперь квитанции должны в обязательном порядке содержать следующие пункты: размер повышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в ней будет указан идентификатор платёжного документа и единого лицевого счёта, которые необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн.
Банки расскажут заемщикам о риске валютных кредитов
С 24 июня кредитные организации должны информировать заемщиков о рисках кредитов в валюте.
Новая норма обязала банк сообщать клиентам — крупными буквами прямо на первой странице договора — о повышенном риске заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займа.