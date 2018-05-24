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Известная модель подралась с сотрудниками ГАИ
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Известная модель подралась с сотрудниками ГАИ 

Рамблер 1 час назад
В Москве инстаграм-модель Кира Майер, популярная из-за публикаций откровенных снимков, подралась с сотрудниками ГАИ.
1/11  Фотомодель Кира Майер подралась с сотрудниками ГАИ в Москве, сообщает телеграм-канал Mash
Фото:
2/11  Оказалось, что девушка давно лишена прав, но отдавать их без боя не захотела
Фото:
3/11  Сотрудники патрульной службы остановили её автомобиль марки Mercedes на Пресненской набережной
Фото:
4/11  При проверке прав оказалось, что документ недействителен с ноября прошлого года
Фото:
5/11  Тогда Кира Майер скрылась с места аварии, за что её и лишили прав на 15 месяцев
Фото:
6/11  При составлении протокола инстаграм-модель вела себя агрессивно, пыталась поцарапать и побить инспектора ГАИ
Фото:
7/11  За это её доставили в отделение полиции и арестовали на 5 суток
Фото:
8/11 
Фото:
9/11 
Фото:
10/11 
Фото:
11/11 
Фото:
Фотомодель Кира Майер, популярная из-за публикаций откровенных снимков в Инстаграме, подралась с сотрудниками ГАИ в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
Оказалось, что девушка давно лишена прав, но отдавать их без боя не захотела.
Сотрудники патрульной службы остановили её автомобиль марки Mercedes на Пресненской набережной. При проверке прав оказалось, что документ недействителен с ноября прошлого года. Тогда Кира Майер скрылась с места аварии, за что её и лишили прав на 15 месяцев.
При составлении протокола инстаграм-модель вела себя агрессивно, пыталась поцарапать и побить инспектора ГАИ. За это её доставили в отделение полиции и арестовали на 5 суток.
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