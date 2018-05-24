Известная модель подралась с сотрудниками ГАИ

За это её доставили в отделение полиции и арестовали на 5 суток

7/11 За это её доставили в отделение полиции и арестовали на 5 суток

При составлении протокола инстаграм-модель вела себя агрессивно, пыталась поцарапать и побить инспектора ГАИ

6/11 При составлении протокола инстаграм-модель вела себя агрессивно, пыталась поцарапать и побить инспектора ГАИ

Тогда Кира Майер скрылась с места аварии, за что её и лишили прав на 15 месяцев

5/11 Тогда Кира Майер скрылась с места аварии, за что её и лишили прав на 15 месяцев

При проверке прав оказалось, что документ недействителен с ноября прошлого года

4/11 При проверке прав оказалось, что документ недействителен с ноября прошлого года

Оказалось, что девушка давно лишена прав, но отдавать их без боя не захотела

2/11 Оказалось, что девушка давно лишена прав, но отдавать их без боя не захотела

Фотомодель Кира Майер, популярная из-за публикаций откровенных снимков в Инстаграме, подралась с сотрудниками ГАИ Москве , сообщает телеграм-канал Mash.

Оказалось, что девушка давно лишена прав, но отдавать их без боя не захотела.

Сотрудники патрульной службы остановили её автомобиль марки Mercedes на Пресненской набережной. При проверке прав оказалось, что документ недействителен с ноября прошлого года. Тогда Кира Майер скрылась с места аварии, за что её и лишили прав на 15 месяцев.

При составлении протокола инстаграм-модель вела себя агрессивно, пыталась поцарапать и побить инспектора ГАИ. За это её доставили в отделение полиции и арестовали на 5 суток.