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Тысячи байкеров съехались в Москву
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Тысячи байкеров съехались в Москву 

Рамблер 44 минуты назад
Мотофестиваль приурочен к началу сезона в столице.
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На проспекте Сахарова ожидается около трех тысяч байкеров, колонной они поедут по Садовому кольцу.
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