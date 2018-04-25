Как Россия доверилась Ельцину

1/12 Сторонники Бориса Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года Фото: Олег Булдаков / ТАСС

2/12 Конная милиция, преградившая путь демонстрантам, накануне всероссийского референдума, 23 апреля 1993 года Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

3/12 Агитационный материал, выпущенный к референдуму 1993 года Фото: Wikimedia Commons

4/12 Участники совещания председателей Участковых избирательных комиссий готовятся к референдуму, апрель 1993 года Фото: Семен Майстерман / ТАСС

5/12 На улицах Москвы перед референдумом Фото: Игорь Михалев / РИА «Новости»

6/12 Андрей Макаревич на концерте-митинге «Актеры и музыканты за референдум» на Васильевском спуске, 21 апреля 1993 года Фото: Олег Булдаков / ТАСС

7/12 Сторонники Бориса Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года Фото: Олег Булдаков / ТАСС

8/12 Члены избиркома ведут сверку списков на избирательном участке № 225 Ленинского района Самары в преддверии всероссийского референдума Фото: Николай Никитин / ТАСС

9/12 Сторонники Б.Н. Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

10/12 Вице-президент РФ Александр Владимирович Руцкой на всероссийском референдуме Фото: Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

11/12 Сторонники Б.Н. Ельцина на Васильевском спуске в Москве, 21 апреля 1993 года Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС