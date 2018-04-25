Как Россия доверилась Ельцину

Четверть века назад россияне высказались о своем доверии Борису Ельцину.
1/12 Сторонники Бориса Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
Олег Булдаков / ТАСС
2/12 Конная милиция, преградившая путь демонстрантам, накануне всероссийского референдума, 23 апреля 1993 года
Фото:
Владимир Федоренко / РИА «Новости»
3/12 Агитационный материал, выпущенный к референдуму 1993 года
Фото:
Wikimedia Commons
4/12 Участники совещания председателей Участковых избирательных комиссий готовятся к референдуму, апрель 1993 года
Фото:
Семен Майстерман / ТАСС
5/12 На улицах Москвы перед референдумом
Фото:
Игорь Михалев / РИА «Новости»
6/12 Андрей Макаревич на концерте-митинге «Актеры и музыканты за референдум» на Васильевском спуске, 21 апреля 1993 года
Фото:
Олег Булдаков / ТАСС
7/12 Сторонники Бориса Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
Олег Булдаков / ТАСС
8/12 Члены избиркома ведут сверку списков на избирательном участке № 225 Ленинского района Самары в преддверии всероссийского референдума
Фото:
Николай Никитин / ТАСС
9/12 Сторонники Б.Н. Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
Анатолий Морковкин / ТАСС
10/12 Вице-президент РФ Александр Владимирович Руцкой на всероссийском референдуме
Фото:
Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»
11/12 Сторонники Б.Н. Ельцина на Васильевском спуске в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
Анатолий Морковкин / ТАСС
12/12 Молодежь во время выступления группы «Алиса» на рок-концерте в поддержку Президента Российской Федерации Бориса Ельцина накануне референдума
Фото:
Игорь Михалев / РИА «Новости»
Сегодня, 25 апреля исполняется 25 лет референдуму о доверии президенту Борису Ельцину и парламенту страны, который должен был помочь выйти из тяжелого политического кризиса. Несмотря на победу сторонников Ельцина, каждая сторона толковала результаты в свою пользу, а раскол в стране только усилился. Чем жила страна накануне всероссийского референдума — в фоторепортаже «Газеты.Ru».