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Как Россия доверилась Ельцину
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25 лет всероссийскому референдуму 

Газета.Ru 1 час назад
Четверть века назад россияне высказались о своем доверии Борису Ельцину.
1/12  Сторонники Бориса Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
2/12  Конная милиция, преградившая путь демонстрантам, накануне всероссийского референдума, 23 апреля 1993 года
Фото:
3/12  Агитационный материал, выпущенный к референдуму 1993 года
Фото:
4/12  Участники совещания председателей Участковых избирательных комиссий готовятся к референдуму, апрель 1993 года
Фото:
5/12  На улицах Москвы перед референдумом
Фото:
6/12  Андрей Макаревич на концерте-митинге «Актеры и музыканты за референдум» на Васильевском спуске, 21 апреля 1993 года
Фото:
7/12  Сторонники Бориса Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
8/12  Члены избиркома ведут сверку списков на избирательном участке № 225 Ленинского района Самары в преддверии всероссийского референдума
Фото:
9/12  Сторонники Б.Н. Ельцина на Пушкинской площади в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
10/12  Вице-президент РФ Александр Владимирович Руцкой на всероссийском референдуме
Фото:
11/12  Сторонники Б.Н. Ельцина на Васильевском спуске в Москве, 21 апреля 1993 года
Фото:
12/12  Молодежь во время выступления группы «Алиса» на рок-концерте в поддержку Президента Российской Федерации Бориса Ельцина накануне референдума
Фото:
Сегодня, 25 апреля исполняется 25 лет референдуму о доверии президенту Борису Ельцину и парламенту страны, который должен был помочь выйти из тяжелого политического кризиса. Несмотря на победу сторонников Ельцина, каждая сторона толковала результаты в свою пользу, а раскол в стране только усилился. Чем жила страна накануне всероссийского референдума — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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