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На мятых простынях
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На мятых простынях 

Lenta.ru 2 часа назад
В Центральном Манеже открылась «Фотобиеннале 2018». Уличные постельные сцены и голые танцы на столе — глазами лучших фотографов.
1/14  Сульмона, 2001
Фото:
2/14  Бухарест, 1990
Фото:
3/14  «Пьеро Фантастикини», 2014
Фото:
4/14  Маренго, после празднования Наполеоновского сражения, 1994
Фото:
5/14  «Мирелла Петтени в Balestra», из серии Linea Italiana, осень-зима 1967–1968
Фото:
6/14  Сульмона, 2001
Фото:
7/14  Париж, 1954
Фото:
8/14  «Эли Макгроу в Albertina», из серии Linea Italiana, весна-лето 1968
Фото:
9/14  «Айрис Биянки в Forquet», из серии Linea Italiana, осень-зима 1968–1969
Фото:
10/14  Рой Лихтенштейн, 1991
Фото:
11/14  Мюнхен, Германия, 1958
Фото:
12/14  Джанни Беренго Гардин. Нормандия, 1993
Фото:
13/14  «Поклон», 2012
Фото:
14/14  Бухарест, 1990
Фото:
В Центральном Манеже открылась «Фотобиеннале 2018». Для события Мультимедиа Арт Музей, Москва подготовил несколько проектов. Среди них — выставки выдающихся итальянских фотографов Джанни Беренго Гардина, Джонни Монкада и Пьеро Марсили Либелли. Работы трех мастеров охватывают большой промежуток времени с 1950-х годов до наших дней; на них модели в модных нарядах 1960-х, улицы Бухареста и Нормандии в 1990-х и знаковые художники и писатели, от Роя Лихтенштейна до Уильяма Берроуза. Лучшие кадры — в галерее «Ленты.ру».
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