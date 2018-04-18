На мятых простынях 

В Центральном Манеже открылась «Фотобиеннале 2018». Для события Мультимедиа Арт Музей, Москва подготовил несколько проектов. Среди них — выставки выдающихся итальянских фотографов Джанни Беренго Гардина, Джонни Монкада и Пьеро Марсили Либелли. Работы трех мастеров охватывают большой промежуток времени с 1950-х годов до наших дней; на них модели в модных нарядах 1960-х, улицы Бухареста и Нормандии в 1990-х и знаковые художники и писатели, от Роя Лихтенштейна до Уильяма Берроуза. Лучшие кадры — в галерее «Ленты.ру».