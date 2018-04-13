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Главные снимки года 

Рамблер 1 час назад
Жюри крупнейшего конкурса фотожурналистики выбрало главные фотографии прошлого года. Лучшие снимки конкурса World Press Photo — в нашей фотогалерее.
1/16  Главный приз достался Роналдо Шемидту из Венесуэлы: его снимок, на котором запечатлен горящий участник акции протеста в Каракасе, признали лучшей фотографией года
Фото:
2/16  Тела погибших беженцев рохинджа, пытавшихся выехать из Мьянмы. Из 100 человек, которые были на борту судна, выжили только 17. Категория «Главные новости»
Фото:
3/16  Прохожая помогает женщине, пострадавшей во время теракта в Лондоне. Категория «Срочные новости»
Фото:
4/16  Снимок из серии о беженцах, отправившихся в Европу. Категория «Главные новости»
Фото:
5/16  Жители Мосула (Ирак) в очереди за гуманитарной помощью. Категория «Главные новости»
Фото:
6/16  Выжившие беженцы рохинджа прибывают в Бангладеш. Категория «Главные новости»
Фото:
7/16  Айша, 14 лет. Похитившие девушку члены радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» собирались заставить ее стать смертницей. Айше удалось сбежать. Категория «Люди»
Фото:
8/16  Взрыв во время акции протеста в Каракасе, Венесуэла. Категория «Срочные новости»
Фото:
9/16  Автомобиль въезжает в толпу протестующих. Шарлотсвилль, США. Категория «Срочные новости»
Фото:
10/16  Жительница Занзибара учится держаться на воде. Категория «Люди»
Фото:
11/16  Снимок из проекта о преступности в латиноамериканских странах. Категория «Долгосрочные проекты»
Фото:
12/16  Снимок из проекта о том, как строительство плотины повлияло на жизнь населения в долине Омо (Эфиопия). Категория «Долгосрочные проекты»
Фото:
13/16  Хохлатые пингвины. Категория «Природа»
Фото:
14/16  Снимок из проекта о защите слонов в Кении. Категория «Природа»
Фото:
15/16  Участники поединка, воспроизводящего «средневековый футбол». Категория «Спорт»
Фото:
16/16  Участники Сахарского марафона. Категория «Спорт»
Фото:
Организаторы конкурса World Press Photo обнародовали список лучших работ. Жюри отобрало их из более чем 53 тысяч заявок, присланных фотографами из 125 стран.
Победителей определяли и в нескольких тематических номинациях: «Люди», «Природа», «Проблемы современности», «Окружающая среда», «Главные новости», «Срочные новости», «Долгосрочные проекты» и «Спортивные новости». Всего награды получили более 30 фотографов. Bird in Flight публикует некоторые из их работ — со всеми можно ознакомиться на сайте World Press Photo.
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