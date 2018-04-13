Главные снимки года 

1/16 Главный приз достался Роналдо Шемидту из Венесуэлы: его снимок, на котором запечатлен горящий участник акции протеста в Каракасе, признали лучшей фотографией года Фото: Роналдо Шемидт

2/16 Тела погибших беженцев рохинджа, пытавшихся выехать из Мьянмы. Из 100 человек, которые были на борту судна, выжили только 17. Категория «Главные новости» Фото: Патрик Браун

3/16 Прохожая помогает женщине, пострадавшей во время теракта в Лондоне. Категория «Срочные новости» Фото: Тоби Меллвил

4/16 Снимок из серии о беженцах, отправившихся в Европу. Категория «Главные новости» Фото: Франческо Пистилли

5/16 Жители Мосула (Ирак) в очереди за гуманитарной помощью. Категория «Главные новости» Фото: Айвор Прикетт

6/16 Выжившие беженцы рохинджа прибывают в Бангладеш. Категория «Главные новости» Фото: Кевин Фрейер

7/16 Айша, 14 лет. Похитившие девушку члены радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» собирались заставить ее стать смертницей. Айше удалось сбежать. Категория «Люди» Фото: Адам Фергюсон

8/16 Взрыв во время акции протеста в Каракасе, Венесуэла. Категория «Срочные новости» Фото: Хуан Баррето

9/16 Автомобиль въезжает в толпу протестующих. Шарлотсвилль, США. Категория «Срочные новости» Фото: Райан Келл

10/16 Жительница Занзибара учится держаться на воде. Категория «Люди» Фото: Анна Бойязис

11/16 Снимок из проекта о преступности в латиноамериканских странах. Категория «Долгосрочные проекты» Фото: Хавьер Арсенилльяс

12/16 Снимок из проекта о том, как строительство плотины повлияло на жизнь населения в долине Омо (Эфиопия). Категория «Долгосрочные проекты» Фото: Фаусто Подавини

13/16 Хохлатые пингвины. Категория «Природа» Фото: Томас Пещак

14/16 Снимок из проекта о защите слонов в Кении. Категория «Природа» Фото: Эми Витале

15/16 Участники поединка, воспроизводящего «средневековый футбол». Категория «Спорт» Фото: Оливер Скарфф