Главные снимки года 

Организаторы конкурса World Press Photo обнародовали список лучших работ. Жюри отобрало их из более чем 53 тысяч заявок, присланных фотографами из 125 стран.
Победителей определяли и в нескольких тематических номинациях: «Люди», «Природа», «Проблемы современности», «Окружающая среда», «Главные новости», «Срочные новости», «Долгосрочные проекты» и «Спортивные новости». Всего награды получили более 30 фотографов. Bird in Flight публикует некоторые из их работ — со всеми можно ознакомиться на сайте World Press Photo.