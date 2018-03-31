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Мавроди похоронили в закрытом гробу
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Мавроди похоронили в закрытом гробу 

Lenta.ru 1 час назад
Основателя «МММ» Сергея Мавроди похоронили в закрытом гробу, сообщает РЕН ТВ.
Церемония прощания прошла 31 марта на Троекуровском кладбище Москвы. В ней участвовали только родные и близкие бизнесмена.
Ранее сообщалось, что за телом Мавроди в морг приехала его бывшая жена, вероятно, речь шла о Елене Павлюченко. Брат предпринимателя запретил хоронить его на семейном участке на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью.
>> Умер Сергей Мавроди
Сергей Мавроди умер 26 марта от сердечного приступа на 63-м году жизни. Его нашли примерно в час ночи на автобусной остановке возле Савеловского вокзала в Москве, отвезли на скорой в больницу, где он скончался. По неподтвержденным данным, он страдал язвой, атеросклерозом и другими хроническими заболеваниями, а также, вероятно, находился в запое.
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