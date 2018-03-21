Кто вошел в «список Собчак» 

1/12 Олег Навальный, осужденный по делу "Ив Роше". Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем ТАСС Фото:

2/12 Украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, задержанные в Крыму в 2014 году и осужденные по обвинению в терроризме РИА Новости Фото:

3/12 Оппозиционер Сергей Мохнаткин, приговоренный по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31» ТАСС Фото:

4/12 Фигуранты «дела 26 марта»: Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков (на фото). Последний, по версии следствия, 26 марта, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции Фото: Facebook

5/12 Томский блогер Вадим Тюменцев, получивший пять лет лишения свободы из-за публикации видео в интернете. Тюменцеву вменялось возбуждение ненависти и вражды к жителям Донецкой и Луганской областей Украины, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности Фото: vk.com

6/12 В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем ТАСС Фото:

7/12 Бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийство ТАСС Фото:

8/12 В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании Фото: ЦНИИмаш

9/12 В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы Фото: ok.ru

10/12 Член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков Фото: Личный архив

11/12 Активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде ТАСС Фото: