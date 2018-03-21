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Кто вошел в «список Собчак»
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Кто вошел в «список Собчак» 

Рамблер 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть список претендентов на помилование. Прошение российскому лидеру ранее передала Ксения Собчак.
1/12  Олег Навальный, осужденный по делу "Ив Роше". Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
Фото:
2/12  Украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, задержанные в Крыму в 2014 году и осужденные по обвинению в терроризме
Фото:
3/12  Оппозиционер Сергей Мохнаткин, приговоренный по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
Фото:
4/12  Фигуранты «дела 26 марта»: Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков (на фото). Последний, по версии следствия, 26 марта, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции
Фото:
5/12  Томский блогер Вадим Тюменцев, получивший пять лет лишения свободы из-за публикации видео в интернете. Тюменцеву вменялось возбуждение ненависти и вражды к жителям Донецкой и Луганской областей Украины, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности
Фото:
6/12  В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем
Фото:
7/12  Бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийство
Фото:
8/12  В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
Фото:
9/12  В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
Фото:
10/12  Член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков
Фото:
11/12  Активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде
Фото:
12/12 
Фото:
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать список политзаключенных, который передала ему кандидат в президенты России Ксения Собчак. В этот список вошли 16 человек, в том числе Олег Сенцов и Олег Навальный. Собчак просила Путина помиловать этих людей.
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