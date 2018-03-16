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Полиэтиленовый шик СССР
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Полиэтиленовый шик СССР 

Рамблер 14 часов назад
Челябинец выставил на «Авито» ретро-пакеты советских времен, найденные во время уборки в бабушкином шкафу. Мы решили вспомнить моду на пакеты в СССР.
1/12  В 70-х полиэтиленовые пакеты привозили из-за границы. С такими пакетами специально выходили гулять в центр города или по улицам, чтоб покрасоваться заграничной вещью перед прохожими
Фото:
2/12  В переходе на Арбате полиэтиленовые кульки по заоблачным ценам продавали цыгане. На руках пакеты стоили достаточно дорого 3-15 рублей. Так, за Пугачеву с Боярским просили от 3-х рублей, а разноцветный «фирменный» кулек предлагали за 15 рублей
Фото:
3/12  Сегодня такие пакеты стоят тоже недешево. Например, пакет с изображением Таллина на "Авито" продают за 500 рублей
Фото:
4/12  Полиэтиленовые пакеты в СССР обрели еще одно, нехарактерную для них на западе, свойство – они стали многоразовыми. К ним бережно относились, подклеивали, подшивали
Фото:
5/12  Чтоб продлить строк эксплуатации в новый пакет вкладывали поношенный. Полиэтиленовые пакеты стирали с мылом или порошком, и даже душили одеколонами или духами. Встретить на веревках с бельем постиранные пакеты было обычным явлением
Фото:
6/12 
Фото:
7/12  В 80-х пакетная истерия немного поутихла. Советская промышленность приступила к производству полиэтиленовых пакетов. Выше головы, конечно, прыгнуть не удалось. Отечественные все равно уступали своим заграничным: были уже не так привлекательны
Фото:
8/12  А в 80-х мода на пакеты и вовсе прошла. Разве могли мы себе представить тогда, что «полиэтиленовым золотом» будут выстилать дно мусорного ведра, а не привычной советской газетой
Фото:
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В конце 70-х авоськи уступили место легендарным полиэтиленовым пакетам. Их из-за бугра поставляли моряки, а фарцовщики их продавали. Модными считались фирменные пакеты с рекламой «Мальборо», «Адидас».
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