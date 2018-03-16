Полиэтиленовый шик СССР 

1/12 В 70-х полиэтиленовые пакеты привозили из-за границы. С такими пакетами специально выходили гулять в центр города или по улицам, чтоб покрасоваться заграничной вещью перед прохожими Фото: public domain

2/12 В переходе на Арбате полиэтиленовые кульки по заоблачным ценам продавали цыгане. На руках пакеты стоили достаточно дорого 3-15 рублей. Так, за Пугачеву с Боярским просили от 3-х рублей, а разноцветный «фирменный» кулек предлагали за 15 рублей Фото: meshok.net

3/12 Сегодня такие пакеты стоят тоже недешево. Например, пакет с изображением Таллина на "Авито" продают за 500 рублей Фото: avito.ru

4/12 Полиэтиленовые пакеты в СССР обрели еще одно, нехарактерную для них на западе, свойство – они стали многоразовыми. К ним бережно относились, подклеивали, подшивали Фото: avito.ru

5/12 Чтоб продлить строк эксплуатации в новый пакет вкладывали поношенный. Полиэтиленовые пакеты стирали с мылом или порошком, и даже душили одеколонами или духами. Встретить на веревках с бельем постиранные пакеты было обычным явлением Фото: avito.ru

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7/12 В 80-х пакетная истерия немного поутихла. Советская промышленность приступила к производству полиэтиленовых пакетов. Выше головы, конечно, прыгнуть не удалось. Отечественные все равно уступали своим заграничным: были уже не так привлекательны Фото: avito.ru

8/12 А в 80-х мода на пакеты и вовсе прошла. Разве могли мы себе представить тогда, что «полиэтиленовым золотом» будут выстилать дно мусорного ведра, а не привычной советской газетой Фото: public domain

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10/12 Фото: public domain

11/12 Фото: avito.ru