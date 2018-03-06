Ещё
Жизнь в дыре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жизнь в дыре 

Lenta.ru 1 час назад
Бедность и тайны человечества — на снимках лучших фотографов.
1/18  Куба, Гавана. Город медленно оживает после рождественских праздников и готовится к Новому году. «Я внезапно оказался на небольшом рынке. Когда увидел этого мясника, сидящего среди больших кусков мяса на кислотно-зеленом фоне, я нажал кнопку спуска затвора автоматически», — прокомментировал снимок фотограф
Фото:
2/18  Чтобы набрать вес до зимней спячки, курильскому медведю необходимо съедать до 40 лососей в день. Этот бурый медведь удачно порыбачил в Курильском озере
Фото:
3/18  El Clot («Дыра») — многоквартирный дом в историческом районе Валенсии под названием Эль-Кабаньяль. Строение находилось под угрозой сноса 20 лет. Пустующие квартиры заняли цыганские семьи, которых пытаются выгнать оттуда представители правоохранительных органов. Финалист в номинации «Люди»
Фото:
4/18  Скульптор создает статую из камня. Но в работе он использует не только профессиональные навыки — в свое творение он вкладывает силы, время и особое восприятие прекрасного. Этот снимок — финалист номинации «Мобильные фотоснимки»
Фото:
5/18  Фотограф лежал в снегу до восхода солнца, дожидаясь, пока американский водорез прилетит кормить своего птенца. Процесс поедания рыбы в кадр не попал, однако момент нежности между счастливым родителем и его ребенком фотохудожнику удалось запечатлеть
Фото:
6/18  На фермах, выращивающих перец чили в Богре (Бангладеш), работает более двух тысяч человек. Они поставляют специи местным компаниям. Перец чили — обязательный ингредиент в блюдах бенгальской кухни, популярной в Бангладеш. Финалист в номинации «Путешествия».
Фото:
7/18  Беженец из Демократической Республики Конго плавает на спине в водах залива Гуанабара в бухте Рио-де-Жанейро. Финалист в номинации «Люди»
Фото:
8/18  Героиня фото Лиза Шалм страдает депрессией, тревогой и пограничным расстройством личности. Единственное, что успокаивает девушку, — куклы, похожие на настоящих малышей (reborn dolls). «Им я могу поплакаться и рассказать свои секреты. Я покупаю их, потому что они успокаивают меня. С ними я чувствую себя комфортно», — говорит 26-летняя Шалм
Фото:
9/18  Оригинальный снимок, сделанный в бассейне, перевернут для достижения наибольшего выразительного эффекта. Финалист категории «Измененные изображения»
Фото:
10/18  На портрете запечатлена Нифулар, девушка из народа иранских кочевников. Она живет к югу от Шираза в Иране. Снимок вышел в финал в номинации «Люди»
Фото:
11/18  Этот смешной малыш тюленя наслаждается утренним бризом на острове Хельголанд-Дюне в Германии. Снимок стал финалистом в категории «Живая природа»
Фото:
12/18  Оттолкнувшись от канатов, рестлер делает сальто на ринге в попытке победить соперника. Финалист в номинации «Американский опыт»
Фото:
13/18  Две девушки проходят мимо граффити. Финалист в категории «Мобильные фотоснимки»
Фото:
14/18  Эти женщины работают на соляном поле во Вьетнаме. Фотограф специально изменил изображение на черно-белое, чтобы подчеркнуть фигуры тружениц. Финалист категории «Измененные изображения»
Фото:
15/18  «Я слушаю звуки, которые окружают меня. Но я не слышу голоса, туман окружает меня, я чувствую это», — описывает снимок художник. Фотография представлена в номинации «Измененные изображения».
Фото:
16/18  Герой этого снимка собирается домой после праздника Мейбум в Бельгии. Изображение стало финалистом в категории «Люди»
Фото:
17/18  Юная Роня — единственная девушка, проживающая на отдаленном и загадочном острове Мичинес, самом западном острове Фарерского архипелага. Ее конфирмация — первая на острове с 1962 года. Обряд конфирмации — таинство, предполагающее сознательное торжественное подтверждение молодым человеком его веры в Иисуса Христа. Финалист в номинации «Люди»
Фото:
18/18  Продавец на ярмарке в Эдинбурге. Финалист в номинации «Люди»
Фото:
Авторитетный журнал Smithsonian огласил имена 60 финалистов 15-го ежегодного фотоконкурса. Победители определятся путем открытого голосования в сети. Награждение пройдет в шести номинациях: «Живая природа», «Американский опыт», «Путешествия», «Люди», «Измененные изображения», «Мобильные фотоснимки». В этом году в конкурсе участвовали более 48 тысяч кадров, сделанных жителями более 150 стран. Лучшие фотографии — в галерее «Ленты.ру».
Lenta.ru: последние новости
Самые жестокие и коварные преступницы России «Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям» Американка полгода боялась выигрышного лотерейного билета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия направила Австрии ноту протеста110
В Сирии разбился российский самолет253
«Оскорбительные условия»: в РФ ответили США171
«Всё, *.»: расшифровка переговоров пилотов Ан-148169
Почему Хрущев отдал Крым Украине113
Видео
01:50
К чему приведет снятие Грудинина с выборов
Политика Выборы 2018
00:37
Названа предварительная причина крушения Ан-26
Происшествия
00:31
«Всё, *.»: расшифровка переговоров пилотов Ан-148
Происшествия
03:42
Зима установила снежный рекорд
Общество Новости Москвы
01:21
«Пить некогда»: Домогаров раскрыл правду о скандале
Шоу-бизнес
00:19
Эротические фото Кафельниковой утекли в Сеть
Шоу-бизнес
02:58
Кортеж Порошенко сбил пенсионера
Украина В мире
07:12
Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину
Шоу-бизнес
06:22
У Киркорова объявился брат
Шоу-бизнес
03:27
Названа стоимость тюльпанов на 8 Марта
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение