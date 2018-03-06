Жизнь в дыре 

1/18 Куба, Гавана. Город медленно оживает после рождественских праздников и готовится к Новому году. «Я внезапно оказался на небольшом рынке. Когда увидел этого мясника, сидящего среди больших кусков мяса на кислотно-зеленом фоне, я нажал кнопку спуска затвора автоматически», — прокомментировал снимок фотограф Фото: Алексей Харитонов

2/18 Чтобы набрать вес до зимней спячки, курильскому медведю необходимо съедать до 40 лососей в день. Этот бурый медведь удачно порыбачил в Курильском озере Фото: Рой Галитц (Roie Galitz)

3/18 El Clot («Дыра») — многоквартирный дом в историческом районе Валенсии под названием Эль-Кабаньяль. Строение находилось под угрозой сноса 20 лет. Пустующие квартиры заняли цыганские семьи, которых пытаются выгнать оттуда представители правоохранительных органов. Финалист в номинации «Люди» Фото: Хорхе Лопез Муньос (Jorge López Muñoz)

4/18 Скульптор создает статую из камня. Но в работе он использует не только профессиональные навыки — в свое творение он вкладывает силы, время и особое восприятие прекрасного. Этот снимок — финалист номинации «Мобильные фотоснимки» Фото: Аунг Йя (Aung Ya)

5/18 Фотограф лежал в снегу до восхода солнца, дожидаясь, пока американский водорез прилетит кормить своего птенца. Процесс поедания рыбы в кадр не попал, однако момент нежности между счастливым родителем и его ребенком фотохудожнику удалось запечатлеть Фото: Томас Чадвик (Thomas Chadwick)

6/18 На фермах, выращивающих перец чили в Богре (Бангладеш), работает более двух тысяч человек. Они поставляют специи местным компаниям. Перец чили — обязательный ингредиент в блюдах бенгальской кухни, популярной в Бангладеш. Финалист в номинации «Путешествия». Фото: Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie)

7/18 Беженец из Демократической Республики Конго плавает на спине в водах залива Гуанабара в бухте Рио-де-Жанейро. Финалист в номинации «Люди» Фото: Фабил Тексейра (Fabio Teixeira)

8/18 Героиня фото Лиза Шалм страдает депрессией, тревогой и пограничным расстройством личности. Единственное, что успокаивает девушку, — куклы, похожие на настоящих малышей (reborn dolls). «Им я могу поплакаться и рассказать свои секреты. Я покупаю их, потому что они успокаивают меня. С ними я чувствую себя комфортно», — говорит 26-летняя Шалм Фото: Бриттани Ньюман (Brittainy Newman)

9/18 Оригинальный снимок, сделанный в бассейне, перевернут для достижения наибольшего выразительного эффекта. Финалист категории «Измененные изображения» Фото: Меган Огилви (Meaghan Ogilvie)

10/18 На портрете запечатлена Нифулар, девушка из народа иранских кочевников. Она живет к югу от Шираза в Иране. Снимок вышел в финал в номинации «Люди» Фото: Сейед Мохаммед Садек Хоссейни (Seyed Mohammad Sadegh Hosseini)

11/18 Этот смешной малыш тюленя наслаждается утренним бризом на острове Хельголанд-Дюне в Германии. Снимок стал финалистом в категории «Живая природа» Фото: Эрика Вальковицова (Erika Valkovicova)

12/18 Оттолкнувшись от канатов, рестлер делает сальто на ринге в попытке победить соперника. Финалист в номинации «Американский опыт» Фото: Дэн Фенстермахер (Dan Fenstermacher)

13/18 Две девушки проходят мимо граффити. Финалист в категории «Мобильные фотоснимки» Фото: Мохаммед Мосенифар (Mohammad Mohsenifar)

14/18 Эти женщины работают на соляном поле во Вьетнаме. Фотограф специально изменил изображение на черно-белое, чтобы подчеркнуть фигуры тружениц. Финалист категории «Измененные изображения» Фото: Мэтти Карп (Matty Karp)

15/18 «Я слушаю звуки, которые окружают меня. Но я не слышу голоса, туман окружает меня, я чувствую это», — описывает снимок художник. Фотография представлена в номинации «Измененные изображения». Фото: Розита Делфино (Rosita Delfino)

16/18 Герой этого снимка собирается домой после праздника Мейбум в Бельгии. Изображение стало финалистом в категории «Люди» Фото: Ален Шройдер (Alain Schroeder)

17/18 Юная Роня — единственная девушка, проживающая на отдаленном и загадочном острове Мичинес, самом западном острове Фарерского архипелага. Ее конфирмация — первая на острове с 1962 года. Обряд конфирмации — таинство, предполагающее сознательное торжественное подтверждение молодым человеком его веры в Иисуса Христа. Финалист в номинации «Люди» Фото: Сильвия Варела (Silvia Varela)